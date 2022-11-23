Россия готовит массированный ракетный удар по Украине - ISW / Википедия, скриншот

Российские оккупанты в ближайшее время, скорее всего, смогут масштабно атаковать критически важную инфраструктуру Украины.

Аналитики Института изучения войны (ISW) допускают, что армия РФ сможет в ближайшее время снова атаковать украинскую критическую инфраструктуру, несмотря на истощение ракетного потенциала.

"Российские военные существенно истощили свой арсенал высокоточных ракет, но, скорее всего, в ближайшее время смогут масштабно атаковать критически важную инфраструктуру Украины... Однако истощение арсенала высокоточных ракет российской армии, скорее всего, не позволит ей наносить ракетные удары в высоких темпах. ISW продолжает оценивать, что российским военным не удастся добиться своей цели унизить свободу Украины, воюя путем скоординированной кампании против украинской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ISW указали, что у российских армейцев наблюдаются проблемы с пополнением арсенала систем высокоточного оружия.

Так, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у России проблемы с поставкой иранских ракет в РФ и им не хватает необходимых компонентов, произведенных за рубежом, для обеспечения производства необходимого количества ракет.

Ракетные удары России по Украине 17 ноября

В четверг утром, 17 ноября, в Киеве, Одессе и Днепре прогремели взрывы – войска агрессора России снова атаковали украинские города. Над Киевом силы ПВО ВСУ сбили две ракеты и иранские дроны-камикадзе.

В Одессе оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры.

В Днепре установлены попадания в два инфраструктурных объекта. Пострадали люди.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия нанесла удары по газодобыче Украины и заводу Южмаш в Днепре.

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