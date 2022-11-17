Россия бомбит газодобычу Украины и Южмаш - Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что РФ бомбит Южмаш / Фото УНИАН, yuzhmash.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия наносит удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре.

Об этом глава правительства сказал на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 17 ноября, передает Интерфакс-Украина.

"Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, Южмаш", - сказал Шмыгаль.

Справка. Государственное предприятие Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" (Южмаш) — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции, расположенное в Днепре.

Ракетный удар по Днепру 17 ноября

В четверг, 17 ноября, российские войска обстреляли Днепр. Зафиксировано несколько попаданий в два инфраструктурных объекта, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тем временем мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в результате обстрела города пострадали четыре человека, в том числе и 15-летний подросток.

По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в результате атаки пострадали пять человек. Все находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео утреннего обстрела Днепра.

"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий", - написал глава государства.

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