17 ноября РФ атаковала Украину ракетами и "шахидами" / Reuters, pixabay.com

Утром в четверг, 17 ноября, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В нескольких областях прогремели взрывы. По предварительным данным, оккупанты запустили по Украине не только ракеты, но и иранские дроны-камикадзе. Работает ПВО.

Взрывы в Киеве

По данным Киевской городской военной администрации, в столице сбили две крылатые ракеты. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО в области.

Позже в КГВА сообщили, что за последний час в районе Киева Воздушные силы Украины сбили две крылатые ракеты и один БПЛА Shahed. Кроме того, силами ПВО уничтожены три Shahed.

Взрывы в Одессе

Утром 17 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Максим Марченко. Какой именно объект пострадал, он не уточнил.

"Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях", - написал он.

Ракетный обстрел Днепра

Российские войска обстреляли Днепр. Зафиксировано несколько попаданий в два инфраструктурных объекта.

"Российские террористы только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей держать телефоны заряженными.

"Угроза продолжается, поэтому, пожалуйста, оставайтесь в укрытиях. По возможности держите телефоны, павербанки заряженными. В "Укрэнерго" предупреждают об увеличении объема ограничений для стабильности энергосистемы", - написал Лукашук.

Тем временем мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате обстрела города пострадали четыре человека, в том числе и 15-летний подросток.

По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в результате атаки пострадали пять человек.

"Российские ракеты атаковали Днепр. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно, пятеро раненых. В их числе и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести", - написал он в Telegram.

Ночные взрывы в Запорожье

Ночью 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Запорожской области. Ракеты попали в гражданские объекты. Погибли четыре человека.

"Вольнянск. Запорожская область. Из-за ночных обстрелов россиянами зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек. Подтверждено 4 погибших", - написал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Последствия взрывов в Вольнянске / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

"Ночью россияне снова нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов в Вольнянском районе. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом", - сооощил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

По его словам, под завалами оказались люди. По предварительным данным, двое из них погибли.

В Запорожской области погибли люди / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

Ракетная атака на Украину

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, запустив много ракет. В Киеве попали в три жилых дома.

После массовой ракетной атаки половина Украины осталась без света.

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что результатов от них "не так много". Игнат убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

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