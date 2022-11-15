Россия атаковала ракетами всю Украину: все, что известно о массированном обстреле

Россия обстреляла Украину ракетами / соцсети

Российские оккупанты атаковали ракетами большое количество украинских регионов. Во многих областях прогремели взрывы. В некоторых городах после "прилетов" погас свет.

Российские ракеты ударили по Харьковщине. Это подтвердил председатель Харьковской ОВА Сергей Синегубов. Также сообщается о том, что оккупанты обстреливают Харьков из ЗРК С-300. В городе остановилось метро. За попадание погас свет. Информации о пострадавших пока нет.

"Прилеты" подтвердил и мэр Львова Андрей Садовый. Пока неизвестно, сколько российских ракет попали по городу. Однако после взрывов в областном центре пропал свет. В городе после "прилетов" поднялся столб дыма.

Мэр Житомира рассказал о попадании двух ракет по энергетической инфраструктуре. Город полностью остается без света, но энергетики уже работают над ее восстановлением.

Россия ударила ракетами по Житомиру / скриншот

Российские ракеты также попали в объект критической инфраструктуры в Ровно. В некоторых районах погас свет. Это подтвердил мэр города Александр Третьяк. Начальник областной ОВА Виталий Коваль отметил, что жертв нет.

Оккупанты обстреляли Хмельницкую территориальную общину. В результате двух "прилетов" часть областного центра осталась без света. Это подтвердил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Попадание в объект инфраструктуры также зафиксировали в Кременчуге на Полтавщине.

Ракетный удар по Киеву

Россия 15 ноября атаковала ракетами Киев. Взрывы прогремели в нескольких районах столицы. Обломки одной ракеты упали в районе одного из жилых комплексов.

Мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о "прилетах". Попадание зафиксировали в Печерском районе Киева. Там ракеты ударили по двум жилым домам. Несколько ракет сбили ПВО. На месте попадания вспыхнул пожар. Пока нет информации о жертвах и пострадавших.

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