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Поднимается столб черного дыма: Россия запустила по Киеву ракеты, звучат взрывы

15 ноября 2022, 15:17

По некоторым данным, обломки ракеты упали в районе одного из жилых комплексов.

Поднимается дым над военным аэродромом в Бахчисарае
Взрыв / Фото Telegram

Днем, 15 ноября, в Киеве в нескольких районах Киева прозвучали взрывы.

Тем временем в местных Telegram-каналах сообщают о работе системы ПВО. В небе над Киевом есть следы взрывов.

По некоторым данным, обломки ракеты упали в районе одного из жилых комплексов.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба просит жителей Киевской области оставаться в безопасных местах.

Есть угроза ракетных обстрелов области.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Реакция Кличко

"Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ракетный удар по Киеву
Пролет ракеты над Киевской область

Позже Виталий Кличко сообщил о еще одном "прилете" по жилому дому в Киеве.

ракетный удар по Киеву

Масштабная тревога в Украине

В Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлено масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма.

Взрывы в Суммах

Кроме того, в Суммах 15 ноября раздались взрывы после объявления масштабной воздушной тревоги.

По предварительной информации, в регионе работает противовоздушная оборона (ПВО).

Опасность нового массированного ракетного удара по Украине

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что, понятно, результатов от них "не так много", говорит Игнат. Он убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, 11 ноября сообщал, что Путин планирует нанести массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Несколько человек из приближенных президента России Владимира Путина якобы пытаются его уговорить отменить или перенести ракетный удар по Украине.

Позже Игнат отмечал, что Россия не откажется от своих намерений нанести ракетный удар. Российские оккупанты будут терроризировать украинский народ и пытаться уничтожить объекты критической инфраструктуры. Однако точную дату таких ракетных ударов невозможно назвать, есть разные прогнозы от разных аналитиков.

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