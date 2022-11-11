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Путин хочет нанести массированный ракетный удар по Украине: СМИ выяснили цели и даты

11 ноября 2022, 12:17

Несколько человек из приближенных президента России Владимира Путина якобы пытаются его уговорить отменить или перенести ракетный удар по Украине.

Ракета
Путин планирует нанести массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины / Фото УНИАН, pixabay.com

Российский диктатор Владимир Путин планирует нанести массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Он якобы был запланирован на ближайшие дни - до 14 ноября включительно. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, несколько человек из приближенных президента России якобы пытаются его уговорить отменить или перенести ракетный удар по Украине.

"Причина уговоров- "мирное предложение", поступившее Путину. В окружении президента считают, что ракетный удар по Украине в ближайшие дни либо обнулит полученное предложение, либо ужесточит условия", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным канала, Путин выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц-посредников в разных форматах, чтобы попытаться выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине или найти возможность заключения мирного соглашения с учётом интересов российского руководства.

Сообщалось, что российский диктатор якобы получил "предложение мира" с Украиной. Оно исходит от страны-посредника. При этом президенту РФ "были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения".

Отметим, в ночь на пятницу, 11 ноября, в Николаеве прогремели взрывы, перед этим была объявлена воздушная тревога. Оккупанты ударили по жилым домам, есть погибшие и пострадавшие.

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