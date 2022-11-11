РФ ответила ВСУ ракетным ударом по жилой пятиэтажке в Николаеве: есть раненые и погибшие

Ракетный удар по Николаеву оккупанты нанесли ночью 11 ноября / Фото t.me/mykolaivskaODA

В ночь на пятницу, 11 ноября, в Николаеве прогремели взрывы, перед этим была объявлена воздушная тревога. Оккупанты ударили по жилым домам, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в результате ракетного удара два человека погибли, двое - ранены.

"Твари в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке. Двое погибших, двое раненных", - написал Ким в Telegram.

В результате удара разрушен подъезд жилого дом с пятого по первый этаж, сообщает ГУ ГосЧС в Николаевской области. Проводятся поисково-спасательные работы.

Фото ГосЧС

Фото ГосЧС

Фото ГосЧС

Напомним, российские захватчики 31 октября нанесли массированный ракетный удар по Украине. Было повреждено много энергообъектов в ряде областей. Часть Киева была без света и воды из-за ракетного удара. В нескольких областях также исчезли свет и вода.

Позже диктатор РФ Владимир Путин цинично объяснил, почему страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами по территории Украины утром в понедельник, 31 октября. Он заявил, что якобы таким образом РФ ответила на атаку на российские корабли в Севастополе.

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