Массовая ракетная атака по Украине: есть "прилеты", ряд областей без света и воды

Часть Киева была обесточена из-за ракетного удара. В нескольких областях также исчезли свет и вода.
Российские захватчики утром в понедельник, 31 октября, массово атаковали Украину ракетами. Ряд ракет удалось сбить противовоздушной обороне, однако во многих областях были "прилеты".
Из-за ударов по Киеву часть столицы была обесточена, а в некоторых частях города нет воды.
"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры, часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Подробнее – позже", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В Черкасской области враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры, из-за чего часть области была обесточена. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.
Два "прилета" были в Харькове. Там противник ударил по объекту критической инфраструктуры, отмечает председатель ОВА Игорь Терехов.
Также поднимается дым над Запорожьем. Из-за атаки на объект критической инфраструктуры там также исчезла электроэнергия в части города.
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