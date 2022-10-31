Массовая ракетная атака по Украине: есть "прилеты", ряд областей без света и воды

Оккупанты массово ударили ракетами по Украине/ Telegram, УНИАН

Российские захватчики утром в понедельник, 31 октября, массово атаковали Украину ракетами. Ряд ракет удалось сбить противовоздушной обороне, однако во многих областях были "прилеты".

Из-за ударов по Киеву часть столицы была обесточена, а в некоторых частях города нет воды.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры, часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Подробнее – позже", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Черкасской области враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры, из-за чего часть области была обесточена. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Два "прилета" были в Харькове. Там противник ударил по объекту критической инфраструктуры, отмечает председатель ОВА Игорь Терехов.

Также поднимается дым над Запорожьем. Из-за атаки на объект критической инфраструктуры там также исчезла электроэнергия в части города.

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