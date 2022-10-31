Ракетный удар по Киеву: в столице прогремели мощные взрывы, часть города обесточена и нет воды

Оккупанты нанесли ракетный удар по Украине / Reuters, pixabay.com

В понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.

Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга. Всего оккупанты выпустили 15 ракет.

Сообщалось, что идет массированный налет со стороны Каспийского моря, где в воздух поднялись российские бомбардировщики.

Дым над Киевом поле взрыва / Фото Telegram

В Telegram-каналах пишут, что российские оккупанты вероятно бьют по электроподстанциям в Киеве. В некоторых районах города начались проблемы со светом.

В пресс-службе Киевской областной государственной администрации сообщили, что враг атаковал ракетами Киев и Киевскую область. В регионе было не менее 10 взрывов, часть которых - работа ПВО.

Жителей призвали не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил ракетный удар по Киеву. По его словам, в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уже отреагировал на ракетную атаку 31 октября.

"Российские неудачники продолжают воевать с мирными объектами. Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте. Оружие, санкции, наказание врага", - написал Ермак в Telegram.

Как сообщал Главред, 10 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Только к обеду было выпущено 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что четыре взрыва прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар.

Другие новости: