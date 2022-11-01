"Такие вы нам предлагаете переговоры?": Зеленский показал последствия ударов РФ по Украине

Зеленский показал последствия ударов РФ по Николаеву/ скрин

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по Николаеву. Там вражеская ракета уничтожила двухэтажный жилой дом, частично разрушила здание учебного заведения и повредила медучреждение.

Украинский президент заявил, что вот какие "переговоры" предлагает Россия Украине, и назвал РФ страной-террористкой. Видео последствий ракетной атаки он опубликовал в Telegram.

"Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруху. Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы", – отметил Зеленский.

Он добавил, что единственный возможный вариант окончания этой войны – это поражение страны-агрессора России. При этом после поражения ее будет ждать справедливое наказание за все преступления.

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Ракетный удар по Николаеву в ночь на 1 ноября

Напомним, российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300 в ночь на вторник, 1 ноября. В результате атаки был полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Также ракета частично разрушила здание учебного заведения и повредила другие здания. В медицинском учреждении выбиты окна, двери, повреждена крыша.

По предварительной информации, вражеская ракета унесла жизнь одной женщины.

Напомним, российские захватчики в понедельник, 31 октября, нанесли массированный ракетный удар по Украине. Было повреждено много энергообъектов в ряде областей. Часть Киева была без света и воды из-за ракетного удара. В нескольких областях также исчезли свет и вода.

Позже диктатор РФ Владимир Путин цинично объяснил, почему страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами по территории Украины утром в понедельник, 31 октября. Он заявил, якобы таким образом РФ ответила на атаку на российские корабли в Севастополе.

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