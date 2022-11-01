"Порубило осколками": фрагмент российской ракеты убил украинца, его беременную жену и ребенка

Последствия взрыва на Харьковщине / Суспільне

В селе Федоровка Лозовской громады Харьковской области 29 октября в результате взрыва фрагмента российской ракеты погибли супруги с ребенком – 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и 4-летняя дочь Варвара.

По информации полиции, мужчина нашел в поле неразорванный кусок ракеты "С-300", забрал домой и пытался разобрать. Дело квалифицируют как несчастный случай, пишет Суспільне.

Известно, что семья летом переехала в Федоровку из соседнего Сахновщинского района Харьковщины. Поселилась семья в свободном доме, куда после дождя дойти можно только пешком.

"На них никто не жаловался, мужчина выпивал, но не то чтобы постоянно. Говорили, что он очень хорошо технику ремонтирует, имел временные заработки, подрабатывал", - отметил староста Миролюбовского старостинского округа Андрей Немашкало.

Как рассказал Немашкало, на одном из полей в селе обнаружили предмет, похожий на ракету, его должны были обследовать саперы, но мужчина без разрешения перевез находку домой и пытался разобрать самостоятельно.

"Где-то перед обедом как грохнуло на краю села, никто ничего не понял, туда же не проедешь, там грязи, никто туда и не тыкался. Женщину порубило осколками, она кровью истекла, а мужчину и ребенка забросило на огород, в капусту" – рассказал односельчанин Богдан.

Ранее 3 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Харьковской области. Это произошло в Купянском районе. Здание больницы было почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж.

Также мы сообщали, что ночью в четверг, 6 октября российские оккупанты обстреляли Харьков и Запорожье. Есть разрушения. Спасатели извлекают людей из-под завалов.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, российские войска обстреляли Основянский район города. Оккупанты попали в инфраструктурный объект. Начался пожар.

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