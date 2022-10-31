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Ракеты "передумали" лететь в Харьков и вернулись: в Белгороде паника из-за новых взрывов

31 октября 2022, 23:48

В российском городе новый "хлопок". Местные жители паникуют из-за взрывов.

Белгород
В Белгороде паника из-за новых взрывов/ скрин

Российские захватчики вечером в понедельник, 31 октября, снова обстреливали ракетами Харьковщину. Однако несколько ракет "передумали" на ходу и вернулись "в родную гавань".

Они приземлились в Белгороде. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, оккупанты сново вели обстрелы по Харькову с территории Белгородской области.

Пока неизвестно, сколько именно ракет прилетело по Харьковщине. Но часть ракет не долетела. Местные жители Белгорода сообщают о "хлопках" в городе.

В соцсетях появляются видео взрывов в Белгороде. Как видно из видеороликов, это вызвало панику среди жителей города.

Белгород
скрин
Белгород
скрин

Напомним, 22 октября в Белгородской области РФ в результате взрывов произошли несколько сильных пожаров в населенном пункте Шебекино. В городе в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек были отключены от электроэнергии.

Новые мощные взрывы вблизи Белгорода прогремели 30 октября. Сразу после них у местных жителей резко исчезла электроэнергия. Также в сети сообщали о пожаре, был виден большой столб дыма.

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