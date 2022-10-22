УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Паника в Белгороде: после "бавовны" пропала вода и электричество

22 октября 2022, 16:10

В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии.

Паника в Белгороде: после 'бавовны' пропала вода и электричество
Пожар в Шебекино Белгородской области / Скриншот

В Белгородской области РФ в результате взрывов произошли несколько сильных пожаров в населенном пункте Шебекино.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Также публикуются кадры последствий "бавовны".

"В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов", - заявляют местные власти.

Отмечается, что взрывы прогремели на разных улицах. Один из них раздался в торговом центре.

Также местные власти сообщают о том, что в результате якобы есть погибшие и пострадавшие.

Добавим, что в приграничных областях РФ уже нередко происходят взрывы ракет, которые оккупанты запускают по мирным городам Украины.

Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.

Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".

Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.

Читайте еще:

Белгород взрыв война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:10

Паника в Белгороде: после "бавовны" пропала вода и электричество

16:04

"Валєра Залужний — такий крутий, такий потужний": певец Кензов выпустил трек о главнокомандующем ВСУВидео

16:04

Что вы увидели первым: тест по картинке определит истинный характер

15:38

"Галкина привезем, потом Урганта": в России сделали заявление о возвращении мужа Пугачевой

15:32

"Повар Путина" переходит в оборону: на Донбассе сооружают "Линию Вагнера"Видео

Реклама
15:16

Оккупантов РФ охватила паника: призвали жителей Херсона "незамедлительно покинуть город"Видео

15:14

"Били током по гениталиям": ветеран АТО рассказал о жутких пытках в плену у оккупантовВидео

14:50

Можно даже с соседями делиться: где взять свет при отключении электричества

14:45

Ракетный удар РФ: в Украине под 1,5 миллиона отключенных абонентовВидео

14:37

"Резанула 50%": Даша Астафьева похвасталась новой прической

14:27

The Rasmus рассказали о совместном клипе с Kalush Orchestra и спели по-украински на ТВВидео

14:26

Россия уходит из Херсона, оккупанты вывозят имущество и документы – ХланьВидео

14:15

"Россия - страна-терпила": в РФ ополчились на Жанну Бадоеву

13:49

Жители Киева зимой могут на время остаться без отопления: у Кличко назвали срокиВидео

13:41

"В России уже идет гражданская война": Пономарев рассказал о последствиях для РФ и УкраиныВидео

13:17

2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить

12:56

"В Херсоне россияне будут использовать все": Жданов рассказал о приказе Путина "мяснику" СуровикинуВидео

12:55

Киев, Харьковщину, Днепропетровщину, Запорожчину и еще 6 регионов ждет отключение светаВидео

12:46

Православный календарь на ноябрь 2022: важные даты и церковные праздники

12:27

Валерий Харчишин вместе с волонтерами разобрал остатки своего дома, уничтоженного оккупантамиВидео

Реклама
12:25

Тимощук продался Кремлю и поплатился

11:52

Отправились на небо: в боях с оккупантами за Украину полегли два добровольца-грузина

11:47

ВСУ ждут сложности при освобождении правобережья Херсонщины, враг стягивает туда силы – ЖдановВидео

11:38

"Путин, верни мою маму!": отца 6-летнего Егора убили россияне, а его мать в пленуВидео

11:23

Полнолуние в ноябре 2022: как притянуть удачу и не навлечь беду

11:12

Хэллоуин 2022: дата, традиции и запреты дня

11:04

"Сила зайцев – в их количестве": Жданов оценил, на что способны новые путинские "мобики"Видео

10:42

РФ устроила ракетный обстрел Украины: Хмельницкий без света, на западе страны прилеты

10:17

Получай 2 рубля и будь довольна: жена "мобика"-оккупанта пожаловалась на выплаты

10:16

Гороскоп на сегодня 22 октября 2022: Ракам – счастливый случай, Козерогам – неприятный разговор

09:46

Войска России готовятся к уличным боям в Херсоне – Генштаб ВСУВидео

09:40

Предают раз за разом: имена мужчин, которым нельзя прощать грехиВидео

09:23

"Где-то в течение месяца": Жданов пояснил, когда может быть освобожден ХерсонВидео

08:53

Народные республики присоединили к себе РФ: теперь русские заживут как в "ДНР"мнение

08:48

Что будет с ценами на яйца: прогноз эксперта

08:41

Постпред РФ в ООН Небензя разразился истерикой и сбежал перед выступлением УкраиныВидео

08:00

Битва за Херсон будет жесткой, но за месяц он будет освобожден – полковник запаса Жданов

07:46

Войска РФ попытаются подорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону на Херсонщине – ISWВидео

07:05

Зачем замачивать махровые полотенца в соленой воде: простой секрет, который многих удивит

06:39

Какие шансы оккупантов на правобережной Херсонщинемнение

Реклама
06:00

За ним пойдут: у Джонсона больше шансов вытащить Британию из кризиса - ЗагороднийВидео

05:00

Российская Федерация прекратит существование, а Чечня возьмет курс на независимость – ПономаревВидео

03:45

Путина можно свергнуть только общими усилиями ВСУ, российской элиты и народа - ПономаревВидео

02:42

"Без головы, мозгов и понимания": Волочкова внезапно набросилась на украинцев

02:15

ВСУ могут освободить Херсон до конца 2022 года, с Донбассом будет труднее – экс-депутат ГосдумыВидео

01:30

Украшения из мамочки: мать Кардашьян распорядилась о собственном теле после смерти

01:10

Дикие морозы -30: синоптики рассказали, какой будет зима в УкраинеВидео

01:04

Женский гороскоп на неделю 24-30 октября: Овнам – зависть, Девам – деньги, Стрельцам – опасностьВидео

21 октября, пятница
23:59

Директор Моисеева обругал его брата в ответ на обвинения в смерти певца

23:31

Военный эксперт рассказал о том, как оккупанты бегут из ХерсонаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять