Паника в Белгороде: после 'бавовны' пропала вода и электричество

В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии.
В Белгородской области РФ в результате взрывов произошли несколько сильных пожаров в населенном пункте Шебекино.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Также публикуются кадры последствий "бавовны".
"В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов", - заявляют местные власти.
Отмечается, что взрывы прогремели на разных улицах. Один из них раздался в торговом центре.
Также местные власти сообщают о том, что в результате якобы есть погибшие и пострадавшие.
Добавим, что в приграничных областях РФ уже нередко происходят взрывы ракет, которые оккупанты запускают по мирным городам Украины.
Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.
Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".
Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.
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