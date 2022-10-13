"Ракета, дом обрушился": мощная "бавовна" напугала жителей Белгорода

В Белгороде прогремели взрывы / Telegram

В российском Белгороде в четверг днем прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.

Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".

Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом. С его крыши идет дым.

С другого ракурса видно, что в дом было попадание от обломков ракеты, которую террористы РФ выпускали по Украине.

"Ракета, дом обрушился", - говорят очевидцы в проезжающем мимо авто.

/ Скриншот

Напомним, правозащитник Марк Фейгин заявил, что из-за собственных неудач на фронте в Украине Россия ударила ракетами и дронами почти по каждой области. Однако ВСУ этого просто так не оставят и будут давать жесткий ответ. Целями могут стать Белгород и Ростов.

Ранее журналистка ITN Эмма Бэрроуз со ссылкой на слова представителя западной разведки заявила, что военные объекты России в городе Белгород являются легальными целями для Украины. Такие действия не угрожают территориальной целостности российского государства.

Читайте еще: