"Ракета, дом обрушился": мощная "бавовна" напугала жителей Белгорода

В Белгороде пострадал как минимум один многоэтажный дом. С его крыши идет дым.
В российском Белгороде в четверг днем прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.
Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".
Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом. С его крыши идет дым.
С другого ракурса видно, что в дом было попадание от обломков ракеты, которую террористы РФ выпускали по Украине.
"Ракета, дом обрушился", - говорят очевидцы в проезжающем мимо авто.
Напомним, правозащитник Марк Фейгин заявил, что из-за собственных неудач на фронте в Украине Россия ударила ракетами и дронами почти по каждой области. Однако ВСУ этого просто так не оставят и будут давать жесткий ответ. Целями могут стать Белгород и Ростов.
Ранее журналистка ITN Эмма Бэрроуз со ссылкой на слова представителя западной разведки заявила, что военные объекты России в городе Белгород являются легальными целями для Украины. Такие действия не угрожают территориальной целостности российского государства.
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