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Украина отомстит за массированный обстрел: целями станут Курск, Белгород и Ростов - Фейгин

11 октября 2022, 13:20

Украина даже после такого террора не будет садиться за стол переговоров.

война, Фейгин, украинские военные
Украина нанесет удар в ответ на массированный обстрел / Коллаж фото УНИАН, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Из-за собственных неудач на фронте в Украине Россия ударила ракетами и дронами почти по каждой области. Однако ВСУ этого просто так не оставят и будут давать жесткий ответ. Целями могут стать Белгород и Ростов. Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире программы "Гроші".

Он добавил, что Украина даже после такого террора не будет садиться за стол переговоров.

"Если он (Путин - Главред) и руководствуется этим (переговорами - Главред), то в самую последнюю очередь. Подобные действия скорее к обратному действию приведут. Не к тому, что там Зеленский испугается или население испугается. Мне кажется, сейчас война перешла в фазу, когда взаимная эскалация только ухудшает положение, а не ведет к быстрым договоренностей. Вероятнее всего, люди думают, как отомстить", - сказал Фейгин.

В результате ракетных ударов по Украине погибли и пострадали люди. Это может развязать руки украинским властям. Кроме Белгорода и Ростова "бавовна" может прилететь и в Курск, и Брянск.

"Это все разговоры "инфраструктура критическая", "военные объекты", "центры принятия решений". Умирают люди. Гражданские лица. Таким же будет и ответ. Думаю, сейчас принято окончательное решение на Банковой, что легитимными объектами являются и Курск, и Белгород, и Ростов, и Брянск. Если раньше Украина избегала этого, то сегодня уже никто не будет нянчиться. У меня такое ощущение", - добавил Фейгин.

Ракетная атака на Украину

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

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