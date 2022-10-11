Оккупанты атаковали дронами-камикадзе ТЭС в Винницкой области/ WB GRUP, Википедия

Российские захватчики утром во вторник, 11 октября, атаковали дронами-камикадзе Ладыжинскую теплоэлектростанцию в Винницкой области.

Вследствие этого было повреждено энергетическое оборудование станции. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Ладыжинской ТЭС.

"Утром российские террористические войска дронами-камикадзе совершили обстрел Ладыжинской ТЭС. Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв", – говорится в сообщении.

Из-за опасности со стороны оккупантов большинство сотрудников станции сейчас находится в укрытиях, а на рабочих местах остались только те работники, которые выполняют критически важные процессы. На месте обстрела работают соответствующие службы.

Отмечается, что энергетики оценят повреждения и начнут чинить поврежденное оборудование тогда, когда это будет позволять безопасностная ситуация.

Массированный ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром в понедельник, 10 октября, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по многим регионам Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что массированная ракетная атака 10 октября по всей территории Украины будет иметь разрушительные последствия для Российской Федерации. Он отметил, что эта атака красноречиво свидетельствует о растерянности и нервозности оккупантов.

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