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Ракетная атака по Украине будет иметь разрушительные последствия для РФ: что ждет оккупантов

10 октября 2022, 23:01

Алексей Резников назвал несколько разрушительных последствий для России.

Резников, армия РФ
Резников / informnapalm.org, УНИАН

Массированная ракетная атака 10 октября по всей территории Украины будет иметь разрушительные последствия для Российской Федерации.

"Стойкость украинского народа и мастерство сил обороны Украины заставляют врага нервничать и ошибаться", - говорит министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, россияне и раньше били ракетами по энергетической инфраструктуре, жилым домам, школам и больницам в Украине, однако сегодняшняя массированная атака красноречиво свидетельствует об их растерянности и нервозности.

Министр выделил несколько разрушительных последствий для России после сегодняшней атаки:

  • Москва не достигла никакой военной цели, а наоборот, ВСУ получили дополнительную мотивацию поскорее изгнать врага;
  • Теперь не нужны никакие дополнительные аргументы, чтобы доказывать, что Россия - это государство-террорист, государство - спонсор терроризма;
  • В последние месяцы в разговорах с партнерами Украине приходилось искать способы не допустить "усталости", так теперь россияне все сделали за нас.

"Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев. Сотни тысяч вернувшихся из Европы могут быть вынуждены снова искать там спасения. К ним присоединятся миллионы. Ведь разрушение энергосистемы - это не только об отоплении. Это про еду и воду, канализацию, о болезнях и всех сопутствующих последствиях", - заявил Резников.

Резников объяснил, что Украине очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего - средства ПВО и ПРО. Уже на ближайшей встрече в формате "Рамштайна" и в штаб-квартире НАТО надо будет меньше слов.

Отдельно Резников подчеркнул многочисленные сообщения от коллег и партнеров из разных стран, которые выражают безоговорочную поддержку Украине и осуждают действия Кремля.

Ракетная атака на Украину

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

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