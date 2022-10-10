Вся страна была в огне: Залужный показал карту ракетных атак России на Украину

Валерий Залужный / Минобороны, Нацполиция

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал карту ракетных обстрелов Украины 10 октября.

В Telegram-канале была показаны места, куда россияне попали своими ракетами.

"Это схема нанесения государством-агрессором РФ ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины. Ситуация по состоянию на 10:20-11:00", - написал Залужный.

Сообщается, что Россия применила крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, зенитные управляемые ракеты, баллистические ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136.

По его словам, силы и средства ПВО Сухопутных войск ВСУ и их зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов.

"Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же имеем в недостаточном количестве. Безопасность Украины и всей Европы – в искусных руках наших воинов", – отметил Залужный.

Он также выразил соболезнования семьям погибших гражданских и военных украинцев.

Ракетная атака на Украину

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

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