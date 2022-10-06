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Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с генералом США: что решили

6 октября 2022, 20:15

Ситуация на фронтах сложная, но находится под контролем Украины и развивается по ее планам, отметил Залужный.

Залужный, ВСУ
Залужный проанализировал контрнаступление ВСУ / коллаж фото УНИАН

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, во время которого стороны обсудили контрнаступление ВСУ.

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудили оперативную обстановку, проанализировав наступательную и оборонительную операции Вооруженных Сил Украины", - написал Залужный в Telegram по итогам переговоров.

Также он отметил, что ситуация на фронтах сложная, но находится под контролем Украины и развивается по ее планам.

Напомним, у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ. Один из российских оккупантов пожаловался своей жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

Также они жалуются на то, что они боятся даже головы высунуть из окопов, ведь украинские военные мощно "насыпают" оккупантам. Вражеские войска констатируют преимущество украинского вооружения. Они в шоке, ведь у них нет оружия уровня ВСУ.

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Валерий Залужный
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