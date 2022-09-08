"Украинцы разошлись, нам конец": оккупанты пожаловались на ад под Изюмом - перехват

Оккупанты считают свои потери на Харьковщине / Reuters, Радио Свобода

В Харьковской области, в районе Изюма, украинские военные нанесли сокрушительные удары по российским оккупантам.

У российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ. Соответствующий перехват переговоров оккупантов публикует СБУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

"Ну украинцы вообще разошлись. Просто уничтожают все и вся. Они вычисляют и везде бьют", - рассказывает оккупант.

По его словам, в результате ударов ВСУ число уничтоженных оккупантов может сильно возрасти.

"Вчера ночью уничтожили базу... эту, куда возят бензин... сколько там техники! Ну, не знаю о людях, ничего не говорят, как всегда, но, скорее всего, много! Там очень много людей жили. Там разные части... вот какой нам конец. Все уничтожили", - добавил оккупант.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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