УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Башку высунуть не можем": оккупанты завидуют оружию ВСУ и называют себя смертниками

6 октября 2022, 17:35

У россиян нет вооружения уровня ВСУ, признаются оккупанты.

Российские военные
Оккупанты РФ назвают себя смертниками в Украине / Reuters, Радио Свобода

Российские оккупанты жалуются на шквальный огонь Вооруженных сил Украины на передовой и констатируют преимущество украинского вооружения.

Об этом оккупанты говорят в разговорах, перехват одного из них публикует Служба безопасности Украины в YouTube.

В разговорах оккупанты признаются, что боятся высунуть головы из окопов, а также откровенно называют себя смертниками.

"Вчера нас три раза вертушки отработали (нецензурно, - ред.). ПТУРки каждый день (нецензурно, - ред.), ГРАДы... Здесь на танках выезжают на прямую наводку и (нецензурно, - ред.)...", - жалуется оккупант.

По его словам, у россиян нет вооружения уровня ВСУ, а собственная штурмовая авиация не прилетает им на поддержку. Поэтому контрактник считает себя и других военных РФ смертниками.

"У них (ВСУ – ред.) есть вообще все! Все вообще! У нас нет (нецензурно, - ред.)! Я же говорю, что здесь все не так, как думают там, в России! Здесь по-взрослому, братан!", - добавил рашист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

Читайте еще:

СБУ ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:35

"Башку высунуть не можем": оккупанты завидуют оружию ВСУ и называют себя смертниками

17:27

"Продаст мать родную": в России разоблачили обманщицу Лолиту

17:12

"Плохая та кума...": Дмитрий Гордон рассказал про роман между Путиным и Оксаной МарченкоВидео

16:59

Москва под прицелом: в Британии раскрыли цели ответных ядерных ударов США по РФВидео

16:54

Опытные хозяйки хранят воду после промывки риса: где применяют жидкость

Реклама
16:45

"Давайте прямо сегодня": соратница Путина заклянчила у Украины переговорыВидео

16:42

ВСУ стянули технику на Запорожье: Гиркин ждет генерального контрнаступленияВидео

16:29

Путин "не сохранит жизнь" после ядерной атаки: Зеленский назвал причинуВидео

16:04

Сюрприз от Go_A и воспоминания о начале войны: что зрители увидят в 6 выпуске шоу Голос країни-12Видео

15:53

Цены на гречку рекордно упали: сколько стоит крупа в УкраинеВидео

15:45

Старлей командовал ротой снайперов РФ: ВСУ уничтожили российского офицераВидео

15:44

РФ не ударит ядерным оружием по линии фронта в Украине - РезниковВидео

15:38

ВСУ выбивают войска РФ с Херсонщины: глубина фронта доходит до 20 км, враг сопротивляетсяВидео

15:37

"Земля бетоном": ВСУ "демобилизировали" российского лейтенанта-пропагандистаВидео

15:22

Из Мариуполя выехала большая колонна грузовиков, битком набитых оккупантамиВидео

15:20

Даниэля Салема ограбили на "нуле" - что украли у звездного защитникаВидео

15:10

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

15:08

Отрицательная мобилизация: из России за границу сбежало больше россиян, чем удалось призватьВидео

15:04

Серьезные проблемы и одни неудачи: астролог назвал крайне опасные даты в октябреВидео

14:59

"Это котел": на юге ВСУ загнали оккупантов в капкан, прижав к берегу ДнепраВидео

Реклама
14:59

ВСУ освободили от оккупантов 400 кв. км Херсонской области – ОК Юг

14:26

Отступление РФ на юге: оккупанты сбежали из Новой Каховки - ХланьВидео

14:20

"Ей надо с этим смириться": в России рассказали, что ждет изуродованную пожаром Хлебникову

14:18

Октябрь поменялся местами с сентябрем: бабье лето задержится почти до конца месяца - синоптикВидео

14:16

Евросоюз ударил санкциями по России из-за аннексии Путиным территорий УкраиныВидео

14:09

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денегВидео

13:55

"Не надо приходить на могилу": ВСУ "откобзонили" депрессивного и обделенного любовью бурятаВидео

13:47

Сапоги и ботинки сказочной красоты для любой погоды: самая модная зимняя обувь 2022 2023

13:40

Доллар по 45 будет не скоро: эксперт удивил прогнозом

13:16

Десяток будет по 100 грн: в Украине взлетят цены на яйца - экспертВидео

13:10

Планы Путина обречены на провал, мобилизация ему не поможет – ГУРВидео

13:03

На Херсонщине группа оккупантов сдалась в плен бойцам ВСУВидео

13:00

Гороскоп на завтра 7 октября 2022: Ракам – опасные соблазны, Львам – разочарование, Водолеям – тратыВидео

12:43

Не любит никого, кроме Камиллы: за что Чарльз III ненавидит Кейт Миддлтон

12:35

Как сохранить молодость на долгие годы: 4 действующих секрета древних египтянок

12:19

В РФ мятеж: более 100 мобилизованных отказываются идти "освобождать" ЛиманВидео

12:08

Защитники Украины деоккупировали Боровую: над поселком подняли сине-желтый флагВидео

12:03

Украина забрала у войск России более 1000 единиц техники – больше, чем дал Запад – WSJВидео

11:34

Украли у стоматолога, чтобы пугать украинцев: стало известно происхождение коронок из пыточной на ХарьковщинеВидео

11:33

Кристина Орбакайте нарушила молчание впервые после побега Аллы Пугачевой из РФ

Реклама
11:16

Приказ Путина ударить ядерным оружием может не дойти до исполнителя – ЖдановВидео

10:53

ВСУ так бьются за Херсонщину, что у Байдена допустили освобождение Крыма – TelegraphВидео

10:24

Да здравствует король: названа дата коронации Чарльза IIIВидео

10:20

"Восток Украины предпочитает Россию": Илон Маск выдал новую порцию абсурдных заявлений

09:55

Путин говорит о захваченных землях так, словно уже понимает, что уйдет с должностимнение

09:46

ВСУ продвигаются на Херсонщине, войскам РФ придется биться или бежать – разведка БританииВидео

09:38

Успел повоевать лишь три дня: подполковник-оккупант ВС РФ поедет домой из Украины в пакете

09:24

Украина получит сверхсовременные системы ПВО IRIS-T уже через несколько месяцев: подписан контрактВидео

09:01

Ехал за своей смертью 20 часов: ВСУ ликвидировали оккупанта из Бабаево

08:41

На войне погиб легендарный киборг из Запорожья Вячеслав Зайцев

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять