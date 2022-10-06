"Башку высунуть не можем": оккупанты завидуют оружию ВСУ и называют себя смертниками

Оккупанты РФ назвают себя смертниками в Украине / Reuters, Радио Свобода

Российские оккупанты жалуются на шквальный огонь Вооруженных сил Украины на передовой и констатируют преимущество украинского вооружения.

Об этом оккупанты говорят в разговорах, перехват одного из них публикует Служба безопасности Украины в YouTube.

В разговорах оккупанты признаются, что боятся высунуть головы из окопов, а также откровенно называют себя смертниками.

"Вчера нас три раза вертушки отработали (нецензурно, - ред.). ПТУРки каждый день (нецензурно, - ред.), ГРАДы... Здесь на танках выезжают на прямую наводку и (нецензурно, - ред.)...", - жалуется оккупант.

По его словам, у россиян нет вооружения уровня ВСУ, а собственная штурмовая авиация не прилетает им на поддержку. Поэтому контрактник считает себя и других военных РФ смертниками.

"У них (ВСУ – ред.) есть вообще все! Все вообще! У нас нет (нецензурно, - ред.)! Я же говорю, что здесь все не так, как думают там, в России! Здесь по-взрослому, братан!", - добавил рашист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

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