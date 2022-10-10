"Украину невозможно остановить": Зеленский сделал заявление после ракетной атаки России

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в вечернем обращении после массовых ракетных ударов по Украине 10 октября.

Президент отметил, что российские военные не могут ничего противопоставить защитникам страны на поле боя, а потому и прибегают к ракетному террору.

"Украину невозможно запугать. Только больше объединить. Украину невозможно остановить. Только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить. Уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное", - заявил глава государства.

Ракетная атака на Украину

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

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