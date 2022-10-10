"229-й день нас пытаются стереть с лица земли": Зеленский прокомментировал ракетные удары по Украине

Зеленский прокомментировал ракетные удары по Украине утром 10 октября / Фото УНИАН, Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабную ракетную атаку на Украину в понедельник, 10 сентября.

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Полностью. Уничтожьте наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

"Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не покидайте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - написал Зеленский.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко предупредил в Telegram, что угроза новых ударов продолжается. Он призвал граждан взять в укрытие теплую одежду, воду, запас пищи, зарядные устройства для телефонов.

"В город пока не выезжайте. Подземные станции метрополитена работают как укрытие. Пассажиров метро сейчас не перевозит. Все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Оперативно реагируют на ситуацию и преодолевают последствия ударов врага. Сохраняем спокойствие и действуем взвешенно. Вместе мы выстоим!" – добавил Кличко.

Ракетные удары по Украине 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе.

В результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 мирных жителяполучили ранения. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

Также взрывы сегодня звучали не только в столице, но и во многих других городах Украины - Запорожье, Днепре, Тернополе, Львове.

Другие новости: