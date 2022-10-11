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"Путин готов устроить резню": в войне РФ против Украины может начаться новая ужасная фаза - CNN

11 октября 2022, 10:58

Российский диктатор не хочет признавать поражение и в ярости принимает решения с целью запугать Украину.

Путин, война, украинские военные, ВСУ
В войне против Украины может начаться ужасный переворот / Коллаж фото 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило, скриншот

У российского диктатор Владимира Путина начался припадок ярости из-за взрыва Крымского моста и других жестких неудач российской армии на фронте. Он решил "отомстить" массированным ракетным ударом по Украине 10 октября. Такое проявление жесткости Путина может свидетельствовать о том, что скоро будет новый ужасный поворот в войне, которую он развязал против Украины. Об этом сообщает CNN.

Путин устроил массовый террор и бил по объектам, которые не имели большого военного значения. Он обстреливал мирные города и объекты критической инфраструктуры, от которых больше зависят мирные жители страны. Таким образом Путин показывает, что он не может победить на поле боя, но унижаться не хочет.

"Месседж было очевидным для всего мира: Путин не намерен унижаться. Он не признает поражения. И он вполне готов устроить резню среди гражданского населения и неизбирательный террор в ответ на череду неудач на поле боя", - говорится в сообщении.

Ракетная атака на Украину

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

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