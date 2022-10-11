В РФ заканчиваются боеприпасы, ее силы истощены – руководитель спецслужбы Британии/ Генштаб ВСУ, gchq.gov.uk

После месяцев изнурительных боев в войне против Украины у страны-агрессора РФ уже осталось очень мало боеприпасов. Россия понесла серьезные потери за это время, и силы агрессора уже истощены.

Об этом говорится в опубликованных тезисах выступления руководителя Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга, пишет The Guardian. Свою речь он собирается обнародовать во вторник, 11 октября, в аналитическом центре Rusi.

В тексте речи он отмечает, что об исчерпании у россиян боеприпасов уже понятно не только русским командирам на местах, но и другим государствам.

"До неизбежной военной победы России, о которой говорила их пропагандистская машина, далеко, и ясно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве переломили ситуацию", – говорится в тезисах запланированного выступления Флеминга.

Руководитель Центра правительственной связи Британии также планирует заявить, что решения российского диктатора Владимира Путина оказались ошибочными, и что он "использовал стратегию с высокими ставками", что привело к стратегическим ошибкам.

Ранее издание CNN писало, что у российского диктатора Владимира Путина начался припадок ярости из-за взрыва Крымского моста и других жестких неудач российской армии на фронте. Он решил "отомстить" массированным ракетным ударом по Украине 10 октября. Такое проявление жесткости Путина может свидетельствовать о том, что скоро будет новый ужасный поворот в войне, которую он развязал против Украины.

Также ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин решил снять с обсуждения вопрос о согласовании возможности применения тактического ядерного оружия. Вместо этогоон решил устроить массированный ракетный удар по Украине. Такое решение он принял после общения с несколькими постоянными членами Совета Безопасности РФ.

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