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Путин хотел ударить ядеркой по Украине, но в последний момент устроил массированный обстрел - СМИ

11 октября 2022, 09:57

Россия не сможет постоянно бомбить Украину, как 10 октября, потому что у них нет столько ракет.

Владимир Путин, ядерное оружие
Путин хотел ударить ядеркой по Украине, но принял решение в пользу массированного обстрела / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин решил снять с обсуждения вопрос о согласовании возможности применения тактического ядерного оружия. Взамен он решил устроить массированный ракетный удар по Украине. Такое решение он принял после общения с несколькими постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщает Генерал СВР.

"На фоне постоянных неудач на фронте, взрыв и обрушение части Крымского моста- символа реализации имперских амбиций Путина, конечно требовало "ответку" и, желательно, незамедлительно. На момент выбора "ответки" Путин рассматривал всего три варианта. Первый, невнятный - нанести несколько ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины и по символическому "центру принятия решений", к примеру, зданию парламента", - говорится в сообщении.

Именно массированный обстрел Украины был вторым вариантом, а третьим - предупреждение-ультиматум с применением ядерки малой мощности по мостам через Днепр.

"Второй, массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре и по зданиям "центра принятия решений", что и было принято, НО каким-то "чудесным" образом ни одна ракета не поразила ни одно из намеченных символических зданий, то ли украинское ПВО отработало по этим ракетам, то ли ракеты ушли сильно мимо цели", - добавили в сообщении.

Массированный удар по Украине помог бы Путину решить две проблемы: месть за неудачи на фронте и символ "большой победы", который замылил глаза российским элитам.

Отмечается, что такой массированный ракетный удар является "разовой акцией", которая имеет краткосрочный эффект и её можно "повторить несколько раз". Постоянные удары такого масштаба Россия просто не имеет возможности осуществлять.

"Возможностей наносить постоянные массированные ракетные удары у российского руководства НЕТ, по причине недостаточного количества "высокоточных" ракет. Об этом знает военное руководство, на которое Путин переложил ответственность за вчерашний удар по Украине и, конечно, всё путинское окружение", - говорится в сообщении.

Источники утверждают, что Путин уже проиграл войну против Украины, ведь его армии уже практически нечем воевать. Эскалация на фронте приведет к большому количеству жертв среди российских военных.

"Надежда на то, что Украина или Европа "замерзнет" и будет умолять Путина о мире на любых условиях, несостоятельна - это пропагандистский бред для совсем уже откровенных идиотов. Закидывать трупами плохо одетых и слабовооруженных "мобиков", вообще за гранью понимания разумного, да и на долго не хватит, а вторая волна мобилизации под большим вопросом", - отметили в Telegram-канале.

Там также считают, что вторжение Беларуси в Украину или хотя бы попытки подобного остаются под большим сомнением.

"Беларусь, в случае если вступит в войну на стороне России, в чём большие сомнения, исчерпает свои резервы менее чем за полтора месяца. Война проиграна и Путин об этом знает, знает Генштаб, знает министерство обороны, знает всё руководство силовых структур. Каждый день продолжения войны для Путина и руководства России это хуже, чем преступление, это ошибка", - говорится в сообщении.

Ракетная атака на Украину

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

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