"Не так много осталось ракет": Данилов рассказал о безысходности Путина

Данилов рассказал о безысходности Путина / скриншот

У России осталось не так и много ракет и они рано или поздно закончатся. Президент РФ Владимир Путин показал это сегодняшним ударом по Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинской правде" отметил, что Россия уже проигрывает.

"То, что касается сегодняшней мощной ракетной атаки, которой подверглась почти вся страна, именно по нашей энергосистеме, еще раз – это проявление слабости, это проявление понимания того, что он (Путин – ред.) проигрывает", - отметил он.

По мнению Данилова, таким образом Путин хочет посеять в Украине хаос и панику.

"Но я хочу успокоить всех наших граждан, что у него уже не так много осталось всех этих ракет, и они рано или поздно заканчиваются. И мы точно знаем, что их уже намного меньше, чем было до 24 февраля", - отметил секретарь СНБО.

Ракетный удар по Украине

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Также взрывы сегодня звучали не только в столице, но и во многих других городах Украины - Запорожье, Днепре, Тернополе, Львове.

По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили от Кремля указание готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

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