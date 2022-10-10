Ракетный террор Москва планировала до взрывов на Крымском мосту — ГУР

В РФ задолго готовили ракетные удары по Украине / vpk.name

По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили от Кремля указание готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

"В воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов. Целями определялись объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов", - сообщает в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что 8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101. Кроме того, на внешний рейд Севастополя было выведено щесть носителей крылатых ракет с сорока ракетами "Калибр".

"Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности", - отмечают в ГУР МО.

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

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