УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ракетный террор Москва планировала до взрывов на Крымском мосту — ГУР

10 октября 2022, 14:50

В воинские части стратегической и дальней авиации РФ поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов.

Ту-95, Россия, крылатая ракета, бомбардировщик
В РФ задолго готовили ракетные удары по Украине / vpk.name

По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили от Кремля указание готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

"В воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов. Целями определялись объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов", - сообщает в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что 8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101. Кроме того, на внешний рейд Севастополя было выведено щесть носителей крылатых ракет с сорока ракетами "Калибр".

"Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности", - отмечают в ГУР МО.

гур

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

Читайте еще:

ГУР война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:12

Кремлевские сами выстрелили себе в ногу

15:05

"С ними страшно общаться": гувернантка детей Пугачевой и Галкина рассказала, почему боится двойняшек

14:50

Ракетный террор Москва планировала до взрывов на Крымском мосту — ГУРВидео

14:07

Отключение электричества и воды: что известно о разрушениях после ракетных ударов РФВидео

14:05

Готовится сплавить Тарзана: после объявления "могилизации" Королеву застукали с молодым красавчиком

Реклама
13:53

Гороскоп на завтра 11 октября 2022: Львам - знакомство, Весам - сюрприз, Водолеям - рывок в карьереВидео

13:26

Путин признал ответственность за теракты в Украине и грозит новыми ударамиВидео

13:15

Субсидия в Украине 2022: как оформить и кому она положенаВидео

13:03

Ракетный террор: РФ била по Украине с Каспия и Черного моряВидео

12:50

Вторжение Беларуси: Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместных войскВидео

12:31

"Чего хотели, то и получаете": предательница Стужук цинично объяснила утреннюю бомбежку Украины

12:25

Путин мстит за собственное унижениемнение

12:15

"Бункерный трус": в ОП ответили на ракетный террор Путина и заявили о срочном созыве G7

12:12

Скандальная Оксана Байрак назвала украинцев дураками-свиньями - режиссерку поставили на место

11:53

Ракетный террор РФ: появились новые подробности о жертвах и раненых в КиевеФотоВидео

11:47

Массированный обстрел 10 октября: РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них обезврежены ПВО

11:39

"Нам будет везти, а Путин будет сползать ниже": Арестович прокомментировал ракетные удары врагов

11:05

Массированный обстрел Украины: Россия атаковала практически все регионы страны

11:00

России катастрофы не избежать: астролог сделала новый прогноз насчет войны

10:46

Ракета оккупантов ударила по "мосту Кличко": объект устоялВидео

Реклама
10:38

"229-й день нас пытаются стереть с лица земли": Зеленский прокомментировал ракетные удары по Украине

10:16

Момент атаки русскими ракетами центра Киева попал в эфир BBC

10:01

Оккупанты атаковали Киев ракетами: погибли 8 человек, 24 мирных жителя получили раненияФотоВидео

09:48

Жительница Киева случайно засняла ракетный удар по Киеву - девушку накрыло взрывной волнойВидео

08:59

В Украине повысили пенсии: кому из украинцев повезлоВидео

08:42

Российский диктатор поссорил между собой своих генераловмнение

08:29

Ракетный удар по Киеву: прогремели мощные взрывы, горят машины, есть жертвыВидео

08:24

Под Сумами беспилотник агрессоров убил маму троих детей: ее муж и сын служат в ВСУ

08:01

"Из ЧВК Вагнер можно уехать только в гробу": Пригожин отправит на фронт потерявших ноги экс-заключеныхВидео

07:16

Освобождать Херсон лобовыми атаками неприемлемо: полковник назвал лучший способВидео

06:31

Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: разрушена жилая многоэтажка, есть жертваВидео

06:27

Можно ли заварить чай в холодной воде: поразительный способ и важный "секрет"Видео

06:00

Почему Крымский мост потянет с собой на дно Путина и его режиммнение

05:10

Украина задубеет до -2º: синоптик дал ледяной прогноз и предупредил об аномалииВидео

04:00

В "башнях Кремля" переполох, появилась группа против противников Патрушева и Шойгу – ПономаревВидео

03:20

Как вкусно и быстро замариновать мясо: 5 рецептов хрустящей и нежной курицыВидео

02:52

"Перестань позориться!": Волочкова докатилась до детского аниматора, но и тут дала маху

02:17

Все обречено на провал: астролог назвал самые неудачные дни октября 2022Видео

01:34

Военный эксперт пояснил, почему разваливается оборона врагов под ударами ВСУВидео

00:51

Приметы на 10 октября: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы весь год не жить в долгахВидео

Реклама
00:35

Способ сделать багажник чистым: народные средства и лайфхакиВидео

09 октября, воскресенье
23:43

Беларусь могла запустить передачу России тяжелой бронетехники – СМИВидео

23:03

Зеленский обвинил Москву в терроре и отказе от переговоровВидео

22:28

"Здесь только одно государство-террорист": в ОП жестко ответили на обвинения ПутинаВидео

22:05

Быстрое восстановление Крымского моста – ложь, оккупантам РФ понадобится до 5 месяцев – МВДВидео

21:58

"Большое унижение Путина": в США предупредили о мести РФ за удары по Крымскому мостуВидео

21:55

Голос країни-12 - 6 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

21:38

В Минске подтвердили подготовку Украины к отражению вторжения из БеларусиВидео

21:20

В ране уже завелись клопы: оккупант поблагодарил украинских бойцов за пленВидео

21:05

Путин отреагировал на взрыв на Крымском мосту: заявил о "теракте" и обвинил спецслужбы Украины

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять