Путин наметил полное уничтожение энергоструктуры Украины до зимы - политолог

Владимир Путин, ракетный обстрел Киева / t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин, отдав приказ о сегодняшней массированной ракетной атаке Украины, лишь подтвердил свой план по разрушении энергосистемы Украины.

Как написал российский историк и политолог Андрей Зубков в колонке на НВ, в Кремле намерены это закончить до зимы.

"В ответ на "подарок" украинцев ко дню рождения Путина – взрыв на мосту Тамань-Крым – российские ракеты сегодня начали падать на центр Киева, на Харьков, Львов, Днепр, Хмельницкий. Понятно, что это месть. Путин и без взрыва на мосту через Керченский пролив наметил полное уничтожение энергоструктуры Украины до зимы, чтобы, уморив голодом и холодом, поставить народ Украины на колени", — отметил он.

По словам Зубкова, партнеры Украины сейчас поставлены перед новым фактом – борьбы за выживание всей Украины.

"Путин в очередной раз разыгрывает свой любимый сценарий — разорить дотла страну, вызвать поток беженцев из разоренной страны в благополучную Европу, распространить с помощью продажных политиков и СМИ недовольство беженцами в странах Европы, тем самым усилить радикальные националистические силы в этих странах, которые приведут к власти союзников Путина. Замораживание самой Европы, лишенной российского газа и нефти, еще больше послужит этой задаче", — считает политолог.

Ракетный удар России по Украине

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Также взрывы сегодня звучали не только в столице, но и во многих других городах Украины - Запорожье, Днепре, Тернополе, Львове.

По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили от Кремля указание готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

Читайте также: