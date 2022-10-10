Массированный обстрел Украины: Россия атаковала практически все регионы страны

РФ ведет массированный обстрел Украины / antikor.com.ua, УНИАН

После того как на Крымском мосту произошел взрыв и украинские военные один за другим освобождали наши населенные пункты, Путин видимо жестко разозлился. Россия устроила настоящий террор. Взрывы уже были слышны в Киеве, также ракеты летели по многим областям.

Известно, что взрывы прозвучали во Львове и в Житомире. После этого там начались перебои со светом. Также в некоторых районах Тернопольской области пропало электричество.

Позже стало известно, что во Львове начался сильный пожар.

"Прилет" во Львове / Соцсети

Во Львове приостановила работу местная ТЭЦ. В связи с этим прекращена подача горячей воды.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что на территории области были зафиксированы "прилеты" по энергетической инфраструктуре региона. Часть потребителей перевели на резервные источники снабжения.

"Прилет" в Житомирской области / скриншот

В Сети сообщают о том, что взрывы были слышны в Хмельницкой области. Глава ОВА Сергей Гамалий это подтвердил. Он отметил, что в области работает ПВО. Однако позже появилась информация о том, что в этом регионе заметны перебои с интернетом и телефонной связью. Позже он сообщил, что были зафиксированы удары по объектах инфраструктуры области. Из-за этого начались проблемы с водой и электричеством.

"Прилет" в Хмельницкой области / скриншот

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что в Конотопе две российские ракеты попали в объект инфраструктуры. В результате этого есть раненные. Также в Сети сообщают, что в области и в самом областном центре пропало электричество. Из-за этого в Сумах также нет и воды. Коммунальщики обещают восстановить работу как можно быстрее.

"Прилет" в Сумской области / скриншот

В Днепре был "прилет". В Соцсетях публикуют кадры, на которых видны последствия. В результате взрыва поднялся черный дым.

Также сообщается, что местные жители слышали взрывы в Кривом Роге и Виннице. Там работает ПВО.

Позже появилась информация о "прилетах" в Кременчуге. Там также пропал свет и мобильная связь.

Взрывы были слышны также в Ровенской, Харьковской, Полтавской и Николаевской областях.

В Одесской области также громко. По состоянию на 10:48 украинская ПВО сбила 3 российские ракеты и 5 иранских дронов. Однако там опасность с воздуха все еще остается.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах.

Позднее советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов сообщил о том, что в Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара оккупантов в понедельник погибли 8 человек. И еще 24 мирных жителя получили ранения.

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