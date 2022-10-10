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Массированный обстрел Украины: Россия атаковала практически все регионы страны

10 октября 2022, 11:05

В некоторых регионах в результате "прилетов" пропал свет, вода и связь.

ракета, детская игрушка
РФ ведет массированный обстрел Украины / antikor.com.ua, УНИАН

После того как на Крымском мосту произошел взрыв и украинские военные один за другим освобождали наши населенные пункты, Путин видимо жестко разозлился. Россия устроила настоящий террор. Взрывы уже были слышны в Киеве, также ракеты летели по многим областям.

Известно, что взрывы прозвучали во Львове и в Житомире. После этого там начались перебои со светом. Также в некоторых районах Тернопольской области пропало электричество.

Позже стало известно, что во Львове начался сильный пожар.

Львов, взрыв, прилет
"Прилет" во Львове / Соцсети

Во Львове приостановила работу местная ТЭЦ. В связи с этим прекращена подача горячей воды.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что на территории области были зафиксированы "прилеты" по энергетической инфраструктуре региона. Часть потребителей перевели на резервные источники снабжения.

Массированный обстрел Украины: Россия атаковала практически все регионы страны
"Прилет" в Житомирской области / скриншот

В Сети сообщают о том, что взрывы были слышны в Хмельницкой области. Глава ОВА Сергей Гамалий это подтвердил. Он отметил, что в области работает ПВО. Однако позже появилась информация о том, что в этом регионе заметны перебои с интернетом и телефонной связью. Позже он сообщил, что были зафиксированы удары по объектах инфраструктуры области. Из-за этого начались проблемы с водой и электричеством.

Массированный обстрел Украины: Россия атаковала практически все регионы страны
"Прилет" в Хмельницкой области / скриншот

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что в Конотопе две российские ракеты попали в объект инфраструктуры. В результате этого есть раненные. Также в Сети сообщают, что в области и в самом областном центре пропало электричество. Из-за этого в Сумах также нет и воды. Коммунальщики обещают восстановить работу как можно быстрее.

Массированный обстрел Украины: Россия атаковала практически все регионы страны
"Прилет" в Сумской области / скриншот

В Днепре был "прилет". В Соцсетях публикуют кадры, на которых видны последствия. В результате взрыва поднялся черный дым.

Также сообщается, что местные жители слышали взрывы в Кривом Роге и Виннице. Там работает ПВО.

Позже появилась информация о "прилетах" в Кременчуге. Там также пропал свет и мобильная связь.

Взрывы были слышны также в Ровенской, Харьковской, Полтавской и Николаевской областях.

В Одесской области также громко. По состоянию на 10:48 украинская ПВО сбила 3 российские ракеты и 5 иранских дронов. Однако там опасность с воздуха все еще остается.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах.

Позднее советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов сообщил о том, что в Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара оккупантов в понедельник погибли 8 человек. И еще 24 мирных жителя получили ранения.

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