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Весь Киев будет без света: появился график веерных отключений

11 октября 2022, 10:39

В столице будут отключать свет из-за ракетных ударов. Нужно стабилизировать ситуацию.

Ракетный удар по Киеву, отключение света
В Киеве будут отключать свет / Коллаж фото Нацполиция, pixabay

После того как по приказу Путина российские ракеты ударили по украинским объектам критической инфраструктуры, в некоторых регионах страны начались серьезные проблемы с электроснабжением. Для стабилизации этой ситуации в Киеве вводят графики отключения света. Об этом сообщили в Киевэнерго.

В компании обещают, что продолжительность отключений света не превысит 4 часов. Также там попросили граждан по возможности не пользоваться мощными электроприборами - стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, обогреватели и другие. Таких ограничений просят придерживаться во время вечернего пика - с 17:00 до 22:00.

"В случае необходимости – включайте их в ночные часы, когда потребление значительно снизится", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Киеве не будет света с 8:00 до 12:00, а также с 20:00 до 24:00.

график отключения света
График отключения света в Киеве / скриншот
график отключения света
График отключения света в Киеве / скриншот

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.

В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.

Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

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