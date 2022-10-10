В Киеве и области массово отключат свет из-за обстрелов РФ: сколько не будет электричества

Отключение света в Киеве / Нацполиция, pixabay

Массовые ракетные удары РФ 10 октября повредили энергообъекты ДТЭК. В компании предупредили, что в Укрэнерго распорядились отключить электрику в Киеве и области примерно на два часа.

"10 октября Россия совершила очередной акт терроризма по объектам гражданской и критической инфраструктуры по всей Украине. Среди них — энергетические предприятия ДТЭК Энерго. В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. Пострадавших нет", — сообщили в ДТЭК.

Энергетики проводят оценку повреждений и начали ремонтные работы, добавили в компании.

Кроме того, ДТЭК синхронизирует свои действия с НЭК Укрэнерго. В случае необходимости для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины предприятиями ДТЭК Энерго будут задействованы резервные энергоблоки, отметили в компании.

В ДТЭК Сети добавили, что по распоряжению Укрэнерго в Киеве и Киевской области временно ограничено электроснабжение части промышленных предприятий и бытовых потребителей. Продолжительность отключений составит около двух часов.

"Критические объекты социальной сферы — больницы, метрополитен, спасательные службы и т. п. — обеспечиваются электроэнергией в полном объеме", - подчеркнули в компании.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.

В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.

Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

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