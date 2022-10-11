Ехал на работу: от ракетного удара врагов в Киеве погиб полковник полиции

От ракетного удара врагов в Киеве погиб полковник полиции / УНИАН и Нацполиция

В результате обстрела 10 октября русскими оккупантами в Украине погибли 11 человек, травмированы — 87. Об этом заявил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Российские ракеты унесли жизни 11 человек. Среди них — 41-летний полковник полиции, начальник отдела департамента киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу", — сообщил офицер.

Также, говорит Клименко, известно о повреждении около 70 объектов, из которых 29 – объекты критической инфраструктуры, 4 многоэтажных и 35 частных жилых домов, а также столичная школа. На местах ударов оккупантов отрабатывают более 80 следственно-оперативных групп полиции.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в в Шевченковском районе - в центре столицы.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

По Шевченковскому району было зафиксировано три попадания ракет. Повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись, еще 15 - повреждены. Кроме того, в Святошинском районе вражеская ракета попала в одноэтажное здание, травмированы три человека.

В то же время в Голосеевском районе зафиксировано два попадания в различные критические объекты инфраструктуры, предварительно пострадал один человек. Также враг попал в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе, в результате чего предварительно пострадал один человек.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вследствие ракетного обстрела Киева погибли 5 человек. Также известно о 51 травмированном человеке.

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