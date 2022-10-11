Российская ракета убила в центре Киева врача ОХМАТДИТА: 5-летний мальчик остался сиротой

Оксана Леонтьева погибла от российской ракеты 10 октября / Фото facebook

В результате ракетного удара, который Россия нанесла по центру Киева в понедельник, 10 октября, погибла врач больницы ОХМАТДИТ. В момент атаки Оксана Леонтьева ехала на работу и оказалась в одном из автомобилей, которые попали под удар. О гибели молодого врача сообщили ее коллеги в Facebook.

"Сегодня наш коллектив потерял Оксану Леонтьеву. Ты была светлым человеком, подружкой, коллегой, врачом, прекрасной матерью, сестрой, дочерью… Ты навсегда в нашем сердце, хотя сегодня нам его вырвала из груди российская ракета, которая застала тебя в машине, когда ты ехала на работу спасать людей! Покойся с миром, светлая память! PS Никогда не забудем!", – написали коллеги.

У погибшей остался маленький сын Григорий. Судя по фото Оксаны в Facebook, ему не больше 5 лет. Также без дочери остались ее отец и мать.

И коллеги, и бывшие пациенты отзываются об Оксане Леонтьевой, как о замечательном человеке и профессиональном враче.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в в Шевченковском районе - в центре столицы.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

По Шевченковскому району было зафиксировано три попадания ракет. Повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись, еще 15 - повреждены. Кроме того, в Святошинском районе вражеская ракета попала в одноэтажное здание, травмированы три человека.

В то же время в Голосеевском районе зафиксировано два попадания в различные критические объекты инфраструктуры, предварительно пострадал один человек. Также враг попал в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе, в результате чего предварительно пострадал один человек.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вследствие ракетного обстрела Киева погибли 5 человек. Также известно о 51 травмированном человеке.

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