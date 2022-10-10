Детали ракетного обстрела Киева: 5 погибших и более 50 раненых

Кличко рассказал детали обстрела Киева / скриншот

Вследствие ракетного обстрела Киева погибли 5 человек. Также известно о 51 травмированном человеке. Оккупанты попали по нескольким объектам критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Сейчас в больницах находятся 42 человека.

Кличко акцентировал внимание на том, что угроза ракетных ударов остается, поэтому людям следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, оперативно реагируют и преодолевают последствия атаки. Угроза продолжается и поэтому прошу всех не пренебрегать безопасностью и сигналами воздушной тревоги. Во время тревоги, пожалуйста, находитесь в укрытии и возьмите теплую одежду, воду, запас еды, зарядное устройство для телефонов. В город без насущной нужды не заезжайте. Станции метрополитена работают как укрытие", - сказал Кличко.

Он добавил, что тревога в столице длилась 5 с половиной часов. После этого метрополитен возобновил свою работу.

Кличко рассказал детали обстрела Киева / скриншот

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы идут на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах.

По Шевченковскому району зафиксировано три попадания ракет. Повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись, еще 15 повреждены. Кроме того, в Святошинском районе вражеская ракета попала в одноэтажное здание, травмированы три человека.

В то же время в Голосеевском районе зафиксировано два попадания в различные критические объекты инфраструктуры, предварительно пострадал один человек. Также враг попал в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе, в результате чего предварительно пострадал один человек.

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