Ракетный террор: РФ била по Украине с Каспия и Черного моря

Оккупанты использовали крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования.
Удар по Украине был нанесен РФ в понедельник утром, 10 октября, в 6 часов ракетами разных типов, в частности из акватории Черного моря и Каспийского региона.
Были использованы крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования, говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.
"Х-101, Х-555 оккупанты запускают из района Каспия из одиннадцати самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160. Крылатые ракеты "Калибр" – с кораблей в Черном море", - говорится в сообщении.
Уточняется, что террористы РФ использовали ОТРК "Искандер" наземного базирования – по разным направлениям. Также враг применяет ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РОСВ "Торнадо-С".
"По состоянию на 11:40 10 октября враг применил по Украине более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбито около 45 ракет. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены 9 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136", - добавили в Командовании ВС ВСУ.
Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.
Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.
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