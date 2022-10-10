Вторжение Беларуси: Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместных войск

Лукашенко и Путин договорились о развертывании общих войск / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН, Минобороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. Об этом он заявил во время совещания с военными.

"Формирование этой группировки началось. Оно идёт уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки. Основу беларусско-российской региональной группировки войск составят войска Белоруссии", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь начинает задействовать российскую группировку, так как "уровень угрозы достигает нынешнего уровня".

Лукашенко обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

"Открытие Киевом фронта против Беларуси безумно с военной точки зрения, однако процесс пошёл", - сказал Лукашенко.

Лукашенко в войне России против Украины

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, белорусская республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на слова Лукашенко, который сказал, что в Киеве якобы есть "конфликт между Зеленским и военными". Чиновник подчеркнул, что Лукашенко целенаправленно врет с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев полагает, что Лукашенко пытается попросить у Путина ядерное оружие. Для того, чтобы на территории страны, дескать, не было влияния Запада. Однако сам Путин вряд ли пойдет на такой шаг.

Другие новости: