"Иногда лучше молчать": у Зеленского ответили Лукашенко на его скандальное заявление

Михаил Подоляк / УНИАН, ОП

Заявление лидера белорусского правящего режима Александра Лукашенко о якобы конфликте между военными и президентом Владимиром Зеленским является ложью, которая нацелена на дестабилизацию ситуации в Украине.

"Иногда лучше молчать, чем говорить. Но это точно не про господина Лукашенко", - сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии журналистам.

Так, сегодня Лукашенко заявил, что в Украине якобы зреет конфликт между военными и Зеленским, развязка которого наступит "в ближайшее время".

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Подоляк назвал это заявление "крайне симптоматичным" и сказал, что оно вполне четко объясняет цели многочисленных сообщений о якобы конфликте между Офисом президента и военными.

Лукашенко заявил, что якобы именно украинские военные должны стать теми, кто согласится на ультимативные переговоры на условиях России.

"Очевидно, что к реальности это не имеет ни малейшего отношения. Очевидно также, что Лукашенко абсолютно в курсе существования подобной информационной игры. И наконец, вполне понятно, что испытывая существенные проблемы в военном плане, российские спецслужбы резко усилят ставку на дестабилизацию общественно-политической ситуации внутри страны. В том числе масштабируя подобные фейки о "конфликте между политиками и военными", - сказал Подоляк.

При этом он не понимает, зачем украинская пресса распространяет подобные высказывания Лукашенко.

Что заявил Лукашенко

Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что Беларусь полностью поддерживает РФ в войне против Украины, но сама воевать будет только в случае нападения на ее территории.

Напомним, в День Независимости 24 августа Лукашенко лицемерно поздравил Украину с праздником после того, как позволил российскому диктатору Владимиру Путину напасть на наше государство со своей территории и бомбить Украину ракетами. Он пожелал "мира, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

В Минобороны Украины ответили на циничное поздравление Лукашенко с Днем независимости нашего государства. В украинском оборонном ведомстве пожелали Лукашенко такого же "мирного неба", как и в Украине – с ракетами. Также ему пожелали поскорее воссоединиться с его добрыми друзьями – ливийским и иракским диктаторами Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном.

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