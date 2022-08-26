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"Желаем воссоединиться с Каддафи и Хусейном": в МОУ ответили Лукашенко на циничное "поздравление" Украины

26 августа 2022, 10:33

В украинском оборонном ведомстве пожелали Лукашенко такого же "мирного неба", как и в Украине – с ракетами.

Александр Лукашенко, Минобороны Украины
В МОУ ответили Лукашенко на циничное "поздравление" Украины/ УНИАН, МОУ

В Министерстве обороны Украины ответили на циничное поздравление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости нашего государства.

Лукашенко пожелал Украине "мирного неба", в то время как российские ракеты бомбят Украину, в частности, и с территории Беларуси. В этом контексте украинское Минобороны пожелало белорусскому диктатору в ответ такого же самого "мирного неба". Ответ МОУ был опубликован в Twitter.

"В День нашей независимости диктатор Лукашенко поздравил Украину и пожелал мирного неба... В "подарок" из Беларуси по Украине вновь были выпущены ракеты. Желаем Лукашенко такого же мирного неба", – подчеркнули в МОУ.

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Кроме этого, самопровозглашенному белорусскому президенту пожелали поскорее воссоединиться с его добрыми друзьями – ливийским и иракским диктаторами Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном.

Каддафи и Хусейна считают международными преступниками. Оба диктатора имели похожее окончание их жизни – они были убиты после того, как против них взбунтовался народ.

Напомним, в День Независимости 24 августа Лукашенко лицемерно поздравил Украину с праздником после того, как позволил российскому диктатору Владимиру Путину напасть на наше государство со своей территории и бомбить Украину ракетами.

Он пожелал украинцам "мира, силы и успехов в восстановлении достойной жизни", назвал нынешние события в Украине и то, какое участие в этом принимает Беларусь, "противоречиями", и еще и выразил надежду, что это "не разрушит добрососедских отношений".

Украинская сторона отреагировала на такое "поздравление". Советник ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что действия Лукашенко "прописаны кровью украинцев". Он добавил, что Лукашенко сейчас просто устраивает публичную клоунаду.

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