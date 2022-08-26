"Ракетный террор РФ будет преодолен": Зеленский рассказал о разговоре с Байденом и поставках ПВО

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за новый пакет военной помощи для Украины / Фото ОП, Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом и выразил признательность главе Белого дома Джо Байдену за противовоздушную оборону NASAMS, которая защитит от ракетного террора России.

Зеленский назвал разговор с Байденом "конструктивным, положительным, довольно длительным и результативным".

"Мы успели обсудить все вопросы, которые имеют жизненно важное значение для защиты Украины и свободы. Я поблагодарил господина президента и весь народ Соединенных Штатов за оборонную помощь и за ощутимое лидерство в макрофинансовой поддержке нашего государства. Только вчера президент Байден согласовал пакет объемом 6 миллиардов долларов: три — для оборонной помощи, три — для финансовой через систему Всемирного банка", - сказал Зеленский в традиционном видеообращении поздно вечером 25 августа.

"Особенно я поблагодарил за включение противовоздушной обороны в этот пакет. Мы действительно можем сделать так, что российский ракетный террор будет преодолен, когда Украина получит противовоздушные системы NASAMS", - добавил президент.

Как сообщал Главред, 24 августа президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. Он предусматривает передачу нашей стране 6 ракетных комплексов NASAMS, беспилотников и 300 тысяч снарядов.

Украина получит ЗРК NASAMS в течение нескольких месяцев, заявлял замглавы Пентагона Колин Каль. По его словам, к этому моменту США должны поставить и ракеты к современным комплексам ПВО.

Что известно о ЗРК NASAMS

NASAMS – это зенитно-ракетный комплекс среднего и дальнего радиуса действия, который способен выполнять функции по противовоздушной обороне. Система может сбивать самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты. Это одна из самых современных и эффективных систем на международном рынке вооружения.

ЗРК NASAMS стоят на вооружении Норвегии, Финляндии, Испании, Нидерландов, Австралии и еще трех стран мира.

Система NASAMS может сбивать самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

NASAMS был разработан в 90-х годах норвежской компанией Kongsberg вместе с американской Raytheon. В качестве боевых снарядов используются ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM – такие снаряды стоят практически на всех истребителях стран-членов НАТО. То есть изначально ракеты были предназначены для воздушных боев.

При пуске с земли максимальная дальность составляет от 20 до 40 км, а по высоте – около 20 км. Для сравнения: у ЗРК "Бук", стоящего на вооружении украинской армии, эти параметры до 32 км и 22 км соответственно. Иными словами, один взвод NASAMS может прикрывать, например, такой крупный город как Киев.

Этот ракетный комплекс способен одновременно поражать 72 цели.

Как отмечает историк и военный эксперт Крис Оуэн, главная особенность этой техники в том, что комплекс полностью объединен в сеть через военную тактическую сеть передачи данных Link 16 стандарта НАТО. Элементы системы могут быть широко рассредоточены, что затрудняет наведение противника на цель.

Военный эксперт привел пример: когда канадские F-18 столкнулись с NASAMS на учениях 1999 года, они не смогли найти ни одной из батарей.

"Сомневаюсь, что у России получится лучше", – отметил Оуэн.

Общая стоимость ракетной установки NASAMS составляет около 64 миллионов долларов.

Другие новости: