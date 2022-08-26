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"Ракетный террор РФ будет преодолен": Зеленский рассказал о разговоре с Байденом и поставках ПВО

26 августа 2022, 09:22

Владимир Зеленский в разговоре с Джо Байденом выразил отдельную признательность за ПВО NASAMS. Один взвод сможет закрыть от ракет такой большой город, как Киев.

ЗРК NASAMS, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за новый пакет военной помощи для Украины / Фото ОП, Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом и выразил признательность главе Белого дома Джо Байдену за противовоздушную оборону NASAMS, которая защитит от ракетного террора России.

Зеленский назвал разговор с Байденом "конструктивным, положительным, довольно длительным и результативным".

"Мы успели обсудить все вопросы, которые имеют жизненно важное значение для защиты Украины и свободы. Я поблагодарил господина президента и весь народ Соединенных Штатов за оборонную помощь и за ощутимое лидерство в макрофинансовой поддержке нашего государства. Только вчера президент Байден согласовал пакет объемом 6 миллиардов долларов: три — для оборонной помощи, три — для финансовой через систему Всемирного банка", - сказал Зеленский в традиционном видеообращении поздно вечером 25 августа.

"Особенно я поблагодарил за включение противовоздушной обороны в этот пакет. Мы действительно можем сделать так, что российский ракетный террор будет преодолен, когда Украина получит противовоздушные системы NASAMS", - добавил президент.

Как сообщал Главред, 24 августа президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. Он предусматривает передачу нашей стране 6 ракетных комплексов NASAMS, беспилотников и 300 тысяч снарядов.

Украина получит ЗРК NASAMS в течение нескольких месяцев, заявлял замглавы Пентагона Колин Каль. По его словам, к этому моменту США должны поставить и ракеты к современным комплексам ПВО.

Что известно о ЗРК NASAMS

NASAMS – это зенитно-ракетный комплекс среднего и дальнего радиуса действия, который способен выполнять функции по противовоздушной обороне. Система может сбивать самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты. Это одна из самых современных и эффективных систем на международном рынке вооружения.

ЗРК NASAMS стоят на вооружении Норвегии, Финляндии, Испании, Нидерландов, Австралии и еще трех стран мира.

NASAMS
Система NASAMS может сбивать самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

NASAMS был разработан в 90-х годах норвежской компанией Kongsberg вместе с американской Raytheon. В качестве боевых снарядов используются ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM – такие снаряды стоят практически на всех истребителях стран-членов НАТО. То есть изначально ракеты были предназначены для воздушных боев.

При пуске с земли максимальная дальность составляет от 20 до 40 км, а по высоте – около 20 км. Для сравнения: у ЗРК "Бук", стоящего на вооружении украинской армии, эти параметры до 32 км и 22 км соответственно. Иными словами, один взвод NASAMS может прикрывать, например, такой крупный город как Киев.

Этот ракетный комплекс способен одновременно поражать 72 цели.

Как отмечает историк и военный эксперт Крис Оуэн, главная особенность этой техники в том, что комплекс полностью объединен в сеть через военную тактическую сеть передачи данных Link 16 стандарта НАТО. Элементы системы могут быть широко рассредоточены, что затрудняет наведение противника на цель.

Военный эксперт привел пример: когда канадские F-18 столкнулись с NASAMS на учениях 1999 года, они не смогли найти ни одной из батарей.

"Сомневаюсь, что у России получится лучше", – отметил Оуэн.

Общая стоимость ракетной установки NASAMS составляет около 64 миллионов долларов.

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