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Байден срочно позвонил Зеленскому: первые подробности

25 августа 2022, 20:09

По словам Зеленского, он провел прекрасный разговор с президентом США Джо Байденом.

Зеленский Байден
Зеленский, Байден / Офис президента, Reuters

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 25 августа провели важный телефонный разговор.

До этого времени лидеры двух государств проводили телефонный разговор 15 июня.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, "провел прекрасный разговор с президентом США Джо Байденом."

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"Поблагодарил за непреклонную поддержку США украинского народа - в сфере безопасности и финансов. Мы обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", - написал он.

Темы разговора Зеленского и Байдена

Накануне стало известно, что Белый дом располагает информацией о том, что РФ может провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней. Об этом якобы хочет рассказать Байден Владимиру Зеленскому.

США ожидают, что Россия будет манипулировать результатами "референдумов" и ложно заявлять о якобы "согласии украинцев присоединиться к РФ".

Военная помощь Украине

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

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