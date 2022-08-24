Важное оружие для ВСУ: Байден объявил о новом и самом большом пакете военной помощи Украине

Байден / Reuters, УНИАН

Президент США Джо Байден в День Независимости Украины, 24 августа, объявил о выделении крупнейшего транша военной помощи на сумму $2,98 млрд.

Одновременно с этим Байден поздравил Украину с 31-летием независимости, сообщили в Белом доме.

"Соединенные Штаты Америки привержены поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно $2,98 млрд долларов США в виде оружия и снаряжения", – заявил Байден.

Он уточнил, что пакет военной помощи позволит Украине приобрести:

системы противовоздушной обороны;

артиллерийские системы и боеприпасы;

противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.

По словам Байдена, такие закупки помогут Украине отстаивать свой суверенитет "в долгосрочной перспективе".

"Сегодняшний день - это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается - и будет оставаться - суверенным и независимым государством", - отметил Байден.

Ранее сообщалось, что правительство Королевства Норвегии передало Украине для использования во время войны 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Такие авто передали в дополнение к артиллерии, переносным средствам ПВО и БТРам, которые предоставили ранее.

Напомним, Украина могла получить от США в качестве военной помощи ракетный комплекс ATACMS, противорадиолокационные ракеты HARM, высокоточные боеприпасы Excalibur.

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