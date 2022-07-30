Украина получила 14 бронеавтомобилей IVECO LAV III от Норвегии: что о них известно

Бронеавтомобиль IVECO LAV III/ regjeringen.no

Правительство Королевства Норвегии передало Украине для использования во время войны 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III.

Такие авто относятся к такому же типу машин, какими пользовались норвежские силы в Афганистане. Об этом сообщается на правительственном сайте Норвегии.

Отмечается, что бронеавтомобили предоставили в дополнение к той военной помощи, которую государство уже передало Украине ранее. Так, Норвегия уже передавала артиллерию, переносные средства противовоздушной обороны и бронетранспортеры.

"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", – заявил министр обороны Королевства Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Бронированные авто IVECO LAV III – основные характеристики

IVECO LAV III – это армейские многоцелевые внедорожники, которые имеют бронированный корпус.

Такие авто в базовой комплектации имеют вес 7 т. Они могут развивать максимальную скорость – 130 км/ч, запас хода составляет 600 км.

В Вооруженных силах Норвегии по состоянию на 2016 год было 170 автомобилей IVECO LAV в различных вариантах.

Напомним, в Пентагоне заявили, что они "продвигаются вперед" в вопросе предоставление Украине систем противовоздушной обороны NASAMS и уже находятся в процессе их закупки. Однако точных сроков, когда могут быть осуществлены такие поставки, в американском оборонном ведомстве до сих пор не называют.

Также ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Такие танки способны построить переправу через водоемы шириной до 20 метров.

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