УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Поставки ПВО NASAMS в Украину: в Пентагоне заявили, что уже закупают эти системы для передачи

30 июля 2022, 13:30

В американском Минобороны говорят, что "продвигаются вперед" в вопросе поставок мощного ПВО для защиты Украины.

Система ПВО NASAMS
Система ПВО NASAMS/ military-today.com, Википедия

В Пентагоне заявили, что они "продвигаются вперед" в вопросе предоставления Украине систем противовоздушной обороны NASAMS. Однако точных сроков, когда могут быть осуществлены такие поставки, в американском оборонном ведомстве до сих пор не называют.

О том, на каком этапе сейчас находится решение этого вопроса, рассказал чиновник Пентагона во время брифинга в оборонном ведомстве США. Он заявил, что сейчас идет закупка этих систем, которые затем передадут Украине для ее защиты от РФ.

"У меня нет детальной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы. Потому что мы, когда мы объявили об инициативе по содействию безопасности Украины, о закупке NASAMS, мы продвигаемся вперед в этом", – заявил чиновник.

Системы ПВО NASAMS – основные характеристики

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Система стреляет ракетами SL-AMRAAM. Такой комплекс может поражать ракетами цели, которые находятся на расстоянии более 160 километров.

Основное назначение NASAMS – противовоздушная оборона, уничтожение воздушных целей на средних и малых высотах.

NASAMS объединяет радары MPQ-64 Sentinel и ракеты AMRAAM с норвежской системой управления боем под названием Fire Distribution Center (FDC).

Эффективная дальность стрельбы таки систем составляет около 25 км на высоте от 300 м до 16 км, а заявленная вероятность попадания составляет 85%.

В батарею NASAMS входят: 3 огневые единицы (9 пусковых установок с общим количеством ракет 54), 3 радаров MPQ-64F, 1 центр управления огнем, 1 машина с оптико-электронной камерой (что обеспечивает пассивное наведение), 1 машина тактического управления.

Общая стоимость ракетной установки NASAMS составляет около 64 миллионов долларов.

США предоставят Украине современный комплекс ПВО NASAMS

Ранее сообщалось, что США передадут Украине передовые норвежские установки противоракетной обороны средней и большой дальности NASAMS. Украинские военные уже обучаются работе с этой современной системой. Предполагается, что такие системы ПВО помогут защитить украинские города от ракетных ударов РФ.

Читайте также:

война в Украине новости США ПВО Пентагон вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:06

"Армия РФ выдыхается, в Кремле - отчаяние": глава британской разведки предрек поражение России

13:30

Поставки ПВО NASAMS в Украину: в Пентагоне заявили, что уже закупают эти системы для передачиВидео

13:10

"Тела разлетались": украинский боец "приговорил" 8 российских танков и БТР в одном бою

13:00

Гороскоп на завтра 31 июля 2022: Львам – испытания, Весам – козни врагов, Стрельцам – тайные желанияВидео

12:52

"Ночью в Энергодаре было горячо": возле гостиницы, где живут оккупанты, была уничтожена их техникаВидео

Реклама
12:51

Многие недооценивают пользу кофе: напиток избавит от головной боли и поможет похудеть

12:33

Август 2022 будет очень сложным: 4 знака зодиака отделаются легким испугом - гороскоп

12:01

Поддержавшую войну в Украине Аллегрову гонят со сцены в РФ

11:55

Российские "дипломаты" цинично призвали казнить защитников Мариуполя: в ОП жестко отреагировалиВидео

11:14

Скоро Путину придется выбирать между оружием и маслом для народа - Боррель о санкциях против РФ

11:07

"Позвоните после 9-ти": жена пленного оккупанта не захотела с ним говоритьВидео

10:33

"Как хочу, так и сажусь": 46-летняя Могилевская без бюстгальтера поддержала Зеленскую

10:11

Скоро РФ предложит Украине "мир", но есть серьезная опасность - астрологВидео

09:58

Мы заходим в третью фазу войны через Еленовку, они по-другому не могут - АрестовичВидео

09:56

Гороскоп на август 2022 для Близнецов: прорыв в делах, прибыль и неожиданная поездка

09:27

В Украине ликвидировали 22-летнего оккупанта, который до этого спасся под Чернобаевкой

09:05

"Вашего государства уже бы не было": Гиркин возомнил себя великим полководцем, пригрозив украинцам

08:43

Курс доллара в Украине в августе: будет ли и дальше дорожать валюта - прогноз эксперта

08:34

На видео из колонии в Еленовке не те следы, которые мог бы нанести удар HIMARS - ISWВидео

08:30

Как заставить ребенка учиться: главные правила и важные советыВидео

Реклама
08:05

Россия - дикое прошлое западной цивилизациимнение

08:00

На юге ВСУ уничтожили более 100 оккупантов, командный пункт и военные склады РФ

07:33

Взрыв слышал весь город: РФ дважды за ночь обстреляла ракетами Харьков, начался пожарВидео

06:45

Мелитополь или Новая Каховка: где решится судьба деоккупации украинского югамнение

06:35

Пауза ради переговоров: эксперт рассказал, когда Россия может приостановить войнуВидео

06:28

С Днем ангела, Марина! Яркие поздравления и открытки на именины Марины

06:10

ВСУ ждут бои с войсками РФ за Запорожчину и Николаевщину: оккупанты намерены наступать – экспертВидео

06:03

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 августа: Девам – неожиданный заработок, Скорпионам – важный выбор, Рыбам – долгиВидео

05:50

Звездный час и невероятный успех во всем: 4 знака зодиака в августе будут "купаться" в удачеВидео

05:20

Украину раскалит до +37°: синоптик рассказал, когда врежет "адская" аномалияВидео

05:01

Хэлли Берри в бикини показала свое "счастливое место"

04:50

Сплошное очарование: модная челка 2022, которая подходит всем и превращает в звезду

04:28

Все еще лучшая: 56-летняя модель Синди Кроуфорд похвасталась телом в банном халатике

04:14

День дружбы 2022: сердечные поздравления и милые открытки для друзей

04:10

Как защитить себя от сглаза и слой зависти: действенные амулеты и обереги для дома

03:43

Как легко и быстро удалить краску с металла и дерева: способы, которые проверенные годами

03:30

Они будут еще больше резать и издеваться над пленнымимнение

03:15

Война в Украине затянется на несколько лет: военный эксперт назвал 4 причиныВидео

02:40

Военный эксперт объяснил, почему в РФ не могут объявить даже частичную мобилизацию

02:30

Регина Тодоренко впервые показала младшего сына и рассказала о драме в семье из-за новорожденногоВидео

Реклама
02:10

Украину окутают сильнейшие грозы и похолодание: синоптики предупредили о погодном армагеддонеВидео

02:04

Риски уже через 5-10 лет: эксперт назвал условия новой войны с Россией

01:36

"Пятую колонну никто терпеть не будет": дипломат объяснил, что делать с пророссийскими гражданами УкраиныВидео

01:27

Рената Литвинова вышла без нижнего белья на улицы Парижа

01:08

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2022: Ракам – старые обиды, Львам – зависть враговВидео

00:51

Приметы на 30 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в дом несчастье не впуститьВидео

00:01

Борется: композитор Игорь Крутой серьезно болен

29 июля, пятница
23:55

Ксения Мишина взяла в руки оружие: "Это изменило меня навсегда!"Видео

23:53

"Путинский режим отравляет своим гниением": в РФ стремительно сокращается население

23:50

Позитив рассказал, как уговаривает Потапа вернуться в Украину

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять