Поставки ПВО NASAMS в Украину: в Пентагоне заявили, что уже закупают эти системы для передачи

Система ПВО NASAMS/ military-today.com, Википедия

В Пентагоне заявили, что они "продвигаются вперед" в вопросе предоставления Украине систем противовоздушной обороны NASAMS. Однако точных сроков, когда могут быть осуществлены такие поставки, в американском оборонном ведомстве до сих пор не называют.

О том, на каком этапе сейчас находится решение этого вопроса, рассказал чиновник Пентагона во время брифинга в оборонном ведомстве США. Он заявил, что сейчас идет закупка этих систем, которые затем передадут Украине для ее защиты от РФ.

"У меня нет детальной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы. Потому что мы, когда мы объявили об инициативе по содействию безопасности Украины, о закупке NASAMS, мы продвигаемся вперед в этом", – заявил чиновник.

Системы ПВО NASAMS – основные характеристики

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Система стреляет ракетами SL-AMRAAM. Такой комплекс может поражать ракетами цели, которые находятся на расстоянии более 160 километров.

Основное назначение NASAMS – противовоздушная оборона, уничтожение воздушных целей на средних и малых высотах.

NASAMS объединяет радары MPQ-64 Sentinel и ракеты AMRAAM с норвежской системой управления боем под названием Fire Distribution Center (FDC).

Эффективная дальность стрельбы таки систем составляет около 25 км на высоте от 300 м до 16 км, а заявленная вероятность попадания составляет 85%.

В батарею NASAMS входят: 3 огневые единицы (9 пусковых установок с общим количеством ракет 54), 3 радаров MPQ-64F, 1 центр управления огнем, 1 машина с оптико-электронной камерой (что обеспечивает пассивное наведение), 1 машина тактического управления.

Общая стоимость ракетной установки NASAMS составляет около 64 миллионов долларов.

США предоставят Украине современный комплекс ПВО NASAMS

Ранее сообщалось, что США передадут Украине передовые норвежские установки противоракетной обороны средней и большой дальности NASAMS. Украинские военные уже обучаются работе с этой современной системой. Предполагается, что такие системы ПВО помогут защитить украинские города от ракетных ударов РФ.

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