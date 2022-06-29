Защитят Украину от российских ракет: ВСУ уже осваивают норвежские NASAMS – Politico

NASAMS помогут защитить украинские города от ракетных ударов РФ / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

США передадут Украине передовые норвежские установки противоракетной обороны средней и большой дальности NASAMS. Украинские военные уже обучаются работе с этой современной системой. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Politico Пол Маклири.

Предполагается, что NASAMS помогут защитить украинские города от ракетных ударов РФ.

"Украина получит систему ПВО NASMS? Похоже на то. Мне сказали, что украинские солдаты уже обучаются работе с этими системами", – написал Маклири.

NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.

Это оружие способно поражать цели на расстоянии более 160 км, отслеживать до 72 целей и выпускать 54 ракеты за 12 секунд.

Проведенные испытания показали, что система может быть использована для уничтожения крылатых ракет.

Одна система NASAMS стоит около 65 млн долл. Ожидается, что на этой неделе в США официально объявят о передаче таких ракетных систем Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна мощная система ПВО для того, чтобы защититься от российских ракет. По его словам, Киев ведет переговоры с партнерами по этому по вопросу, уже есть некоторые договоренности.

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