У Украины уже есть ряд договоренностей с Западом о мощной ПВО – Зеленский

Российское оружие может остановить только более мощное вооружение. Затягивание с передачей оружия – это приглашение для России бить снова, считает президент.
Украине нужна мощная система ПВО для того, чтобы защититься от российских ракет. Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина ведет переговоры с партнерами по этому по вопросу, уже есть некоторые договоренности.
"Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом ежедневно мы говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели. Затягивание с передачей оружия нашему государству, любые ограничения – это действительно приглашение для России бить снова и снова", — отметил глава государства в ходе традиционного обращения к народу 26 июня
Зеленский подчеркнул, что только за 25 июня Россия выпустила по Украине 62 ракеты.
"О чем эти ракеты сегодня? Они – о российском почерке: делать эскалацию всякий раз, когда происходят международные события. И в то же время они о решимости. О том, например, что лидеры Большой семерки, которые именно сегодня (26 июня, - ред.) собрались в Германии на саммит, имеют достаточный общий потенциал, чтобы остановить российскую агрессию и против Украины, и против Европы в целом, но это возможно только если мы получим все то, что спрашиваем, и именно в такие сроки, в которые нуждаемся, – и оружие, и финансовую поддержку, и санкции против России", - сказал президент.
Читайте такжеУкраина получит немецкую систему ПВО IRIS-T SLS, которой еще нет на вооружении у Бундесвера – посолГлава государства добавил, что именно "в небе над Киевом, в море возле Одессы, на земле Харьковщины, Донбасса, в Херсоне и в Запорожской области – вот где решается, какой будет жизнь в Европе дальше".
"Конечно, нет в России столько ракет, сколько у нас есть уверенности в собственных силах. Но российское оружие может остановить только более мощное оружие", — сказал Зеленский.
Ракетные удары по Украине
Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.
Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Ее 37-летний муж погиб, а 7-летняя дочь сейчас в Охматдете.
Позже стало известно, что в Киеве были слышны звуки новых взрывов. Советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что оккупанты могут обстреливать Киев целый день.
Рано утром в субботу, 25 июня, российские оккупанты также нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прозвучали после воздушной тревоги в шести областях - Киевской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Львовской и Днепропетровской. Часть ракет была выпущена по Украине с территории Беларуси.
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