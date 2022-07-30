"Ночью в Энергодаре было горячо": возле гостиницы, где живут оккупанты, была уничтожена их техника

Взрывы в Энергодаре/ Telegram Орлов

В оккупированном Энергодаре Запорожской области в ночь на 30 июля произошло несколько взрывов перед гостиницей "ОП ЗАЭС". После этого там вспыхнул пожар. Тушить пожар оккупантам пришлось с привлечением специальной спасательной техники.

Взрывами было уничтожено три единицы российской военной техники, которая преграждала подъезд к отелю. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Он отметил, что гражданские не пострадали, однако в соседних домах взрывной волной выбило окна.

"Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже на утро она обросла разными, иногда фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенные и достоверные подробности относительно ночного "фейерверка", – написал Орлов.

При этом в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили в Telegram, что взрывы произошли возле того отеля, куда заселились российские оккупанты. А после взрывов там началась хаотичная стрельба, были слышны крики раненых захватчиков.

Ранее в результате неизвестного происшествия на Запорожской атомной электростанции были ранены несколько оккупантов, также есть погибшие.

Напомним, ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили палаточный городок российских оккупантов возле захваченной Запорожской атомной электростанции. В результате ликвидированы трое оккупантов, еще 12 были ранены.

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