"Ночью в Энергодаре было горячо": возле гостиницы, где живут оккупанты, была уничтожена их техника

Раздалось несколько взрывов, после чего припаркованная техника захватчиков воспламенилась.
В оккупированном Энергодаре Запорожской области в ночь на 30 июля произошло несколько взрывов перед гостиницей "ОП ЗАЭС". После этого там вспыхнул пожар. Тушить пожар оккупантам пришлось с привлечением специальной спасательной техники.
Взрывами было уничтожено три единицы российской военной техники, которая преграждала подъезд к отелю. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
Он отметил, что гражданские не пострадали, однако в соседних домах взрывной волной выбило окна.
"Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже на утро она обросла разными, иногда фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенные и достоверные подробности относительно ночного "фейерверка", – написал Орлов.
При этом в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили в Telegram, что взрывы произошли возле того отеля, куда заселились российские оккупанты. А после взрывов там началась хаотичная стрельба, были слышны крики раненых захватчиков.
Ранее в результате неизвестного происшествия на Запорожской атомной электростанции были ранены несколько оккупантов, также есть погибшие.
Напомним, ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили палаточный городок российских оккупантов возле захваченной Запорожской атомной электростанции. В результате ликвидированы трое оккупантов, еще 12 были ранены.
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