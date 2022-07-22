Дроны-камикадзе ВСУ у ЗАЭС "покрошили" оккупантов РФ вместе с техникой

ВСУ нанесли удар по оккупантам у ЗАЭС / Фото УНИАН

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили палаточный городок российских оккупантов возле захваченной Запорожской атомной электростанции.

В результате ликвидированы трое оккупантов, еще 12 были ранены, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Используя дрон-камикадзе, был нанесен удар по палаточному городку и технике врага, в частности в авто с зенитными установками и БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара уничтожены три оккупанта, еще 12 травмированы. Палаточный городок сгорел, противник долго не мог потушить пожар.

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Напомним, ранее сообщалось. что ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров. Защитники Украины разнесли российскую гаубицу Мста-Б, две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С, беспилотный летательный аппарат Элерон.

За неделю из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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