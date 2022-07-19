ВСУ ударили по складам и скоплению сил врага на Юге: уничтожены 65 оккупантов

ВСУ уничтожили 65 оккупантов / Фото УНИАН

В понедельник, 18 июля, Вооруженные силы Украины ударили по складу боеприпасов и скоплению сил врага в районе Снегиревки в Николаевской области. По вражеским позициям отработали два два наших штурмовика.

Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, всего за сутки воины ВСУ ликвидировали 65 захватчиков.

Кроме того, благодаря работе украинской артиллерии и ракетным ударам россияне лишились комплексной аппаратной связи "Редут-2УС", а также 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

"Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой "воздух-воздух" наши самолеты, но успеха не имел. Наши авиаторы справились с задачей без потерь", – сообщили в ОК Юг.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения также нанесли меткие удары по скоплению вооружения, вражеской технике и складу боеприпасов в районе Райского Новокаховской общины Херсонской области. Еще один склад боеприпасов противника взлетел на воздух в районе Берислава.

"Объекты уничтожены. Потери уточняются", – сообщили военные.

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Как сообщал Главред, 15 июля защитники Украины уничтожили в Херсонской области почти два десятка российских захватчиков и их военную технику. Также был уничтожен склад боеприпасов врага.

18 июля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области произошли взрывы на складах боеприпасов оккупантов. После "прилетов" там началась детонация.

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