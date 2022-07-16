18 "двохсотих", склад боеприпасов, техника: авиация ВСУ проредила ряды оккупантов на Херсонщине

Украинские самолеты и вертолеты нанесли четыре точных удара по захватчикам на юге.
Защитники Украины за сутки, 15 июля, уничтожили в Херсонской области почти два десятка российских захватчиков и их военную технику.
Также был уничтожен склад боеприпасов врага. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинские воины нанесли удар по противнику с воздуха.
"Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесено четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного (в Херсонской области – ред.)", – говорится в сообщении.
По состоянию на сейчас уже известно, что во время этих ударов было уничтожено:
- 18 оккупантов,
- самоходную гаубицу "Гвоздика",
- 6 единиц бронированной и автомобильной техники,
- полевой склад боеприпасов.
Информация о потерях противника после точных ударов украинской авиации еще доразведывается.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 15 июля, россияне отчаянно пытались захватить Богородичное, но получили достойный отпор от украинских бойцов.
Напомним, РФ утром 16 июля ударила ракетой по Одессе. Ракета попала в гражданский объект, там пожар, на месте работают спасатели.
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